Dentista diz que desistiu do BBB 24 antes de entrar na casa: 'Sempre foi o meu maior sonho'

A dentista Rebeca Mota disse, por meio de redes sociais neste sábado (6), que estava confinada para entrar no BBB 24 como integrante do “puxadinho”, mas desistiu antes mesmo de ser anunciada. Segundo ela, entrar no realitu show era seu sonho de vida.

"Voltando pra casa...Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho", escreveu a dentista.

Rebeca afirmou ainda que irá publicar um vídeo para explicar toda a situação, mas agradeceu à Globo pela oportunidade.

Legenda: Dentista publicou informação em suas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

"A única coisa que queria dizer é...Eu admiro muito o BBB. Recebi todo o carinho do mundo, mesmo quando desisti, de toda a equipe. Sou fã e sempre serei", acrescentou.

O Diário do Nordeste questionou a Globo sobre a suposta participante e aguarda retorno da emissora.