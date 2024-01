Depois de ser afastada do BBB 24, Valentina Bandeira agradece carinho: 'Me senti querida por vocês'

Depois de ser afastada do BBB 24, a humorista, apresentadora e atriz Valentina Bandeira foi às redes sociais neste sábado (6) para agradecer as mensagens de carinho que recebeu do público.

"Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada", escreveu ela nos 'Stories' do Instagram.

Valentina anunciou "antes do tempo" que comandaria o Bate-Papo BBB ao lado da atriz Thaís Fersoza, mas não foi confirmada no time de apresentadores do reality show da Globo nessa sexta-feira (5).

No X, antigo Twitter, a apresentadora compartilhou ainda que se sentiu "muito querida" em meio a um cenário triste. "No meio dessa tristeza toda, eu me senti muito querida por vocês. Obrigada", disse.

Em nota enviada à imprensa, a Globo confirmou que o Bate-Papo BBB será apresentado exclusivamente por Fersoza. "Thaís Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem, informou a emissora.

Cotada para o BBB 24

Antes de dizer que apresentaria um quadro no BBB 24, Valentina chegou a ser cotada como um dos integrantes do grupo "Camarote". Ela até brincou com a possibilidade nas redes sociais. "Estão meio sem verba, colocaram três pessoas no mesmo quarto. Tô eu, Chico [Moedas] e Simaria. Simaria não para de falar, acho que ela tá com problema na cabeça", ironizou a humorista.

O anúncio de que faria parte do reality show, mas de outra forma, foi feito pela atriz em seu canal no YouTube. "Se já tiver saído notícia, eu vou apresentar o mesacast do Big Brother e ontem me falaram que também vou apresentar o Café com o Eliminado", falou. Ela também deixou escapar que assumiria o trabalho ao lado de Fersoza.