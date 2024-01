Confirmado no BBB 24, Rodriguinho já foi acusado de agressão à ex-mulher

O cantor e compositor Rodriguinho, confirmado no grupo Camarote do BBB 24, já foi acusado de agressão à ex-mulher, a influenciadora Nanah Damasceno, em 2021. Na época, ela relatou viver um relacionamento abusivo com ele e o próprio famoso publicou uma nota alegando que “perdeu o controle” em uma festa, mas disse ser “contra qualquer tipo de violência”.

“Eu estava na festa da Heloísa [neta de Rodriguinho] com meus filhos, e eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes”, declarou Nanah na época, em um vídeo que publicou chorando nas redes sociais.

Logo depois do ocorrido, o cantor compartilhou uma nota sem citar a agressão, mas pedindo desculpas. “Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase um ano e meio venho lutando para restaurar nossa família”, disse.

Meses depois, Rodriguinho e Nanah se reaproximaram, sem retomar a relação. A influenciadora fez até um post para desejar feliz aniversário ao ex-marido.

Lembrando que Rodriguinho, que estará no BBB 24 a partir da estreia do programa, segunda-feira, dia 8, participou do grupo Os Travessos, mas seguiu carreira solo em 2004 após um desentendimento com o empresário.

Ele também já foi muito criticado por desafinar em shows, mas costumou relacionar isso a um problema chamado paresia, que é um adormecimento das pregas vocais. O famoso tem cinco filhos, incluindo Gabriel - mais conhecido como Gaab – que também é cantor.