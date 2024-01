Quem está na Pipoca do BBB 24? Conheça participantes

Os participantes "anônimos" do Big Brother Brasil (BBB) 24, do chamado grupo Pipoca, foram divulgados nesta sexta-feira (5), durante o "Big Day" na programação da TV Globo. O elenco conta com pessoas de diferentes estados, estilos de vida e profissões. Alguns participantes afirmaram, em suas chamadas, que estão endividados e trabalham em mais de um local para complementar suas rendas.

Esse perfil mais popular, foi adiantado pelo diretor Boninho, e se confirmou durante o anúncio dos novos brothers e sisters.

Pipoca do BBB 24

Leidy Elin

Legenda: Leidy faz faculdade de Direito e é operadora de caixa e trancista Foto: Globo/Divulgação

Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e foi neste período que começaram a ter dificuldades financeiras. Para ajudar a família, trabalha desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Maycon

Legenda: Trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú Foto: Globo/Divulgação

Maycon tem 35 anos e é natural de Tijucas, Santa Catarina. Trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno na cidade onde vive atualmente. Casou-se aos 20 anos e, logo depois, iniciou a graduação em Jornalismo, profissão que exerceu por um tempo até perceber que não era o que realmente queria. Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior. Também cursou a faculdade de História e estagiou voluntariamente em um colégio, ensinando crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha, que considera o coração da escola. Fez concurso para trabalhar como cozinheiro em uma creche e se apaixonou pelo ofício.

Lucas Pizane

Legenda: Lucas é músico e natural da Bahia Foto: Globo/Divulgação

Lucas Pizane, de 22 anos, nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. “Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, conta ele, que também se encontrou na música – hoje é cantor e estudante de Produção Cultural. O baiano, que já integrou duas bandas regionais, destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

Deniziane

Legenda: Deniziane é fisioterapeuta e mora em Belo Horizonte com o filho de dois anos e uma amiga Foto: Globo/Divulgação

Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Deniziane tem 29 anos e é fisioterapeuta. Apesar de a família viver uma escassez de recursos, houve espaço para diversão. Conta que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com a irmã gêmea e outras duas irmãs. Foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga.

Marcus Vinicius

Legenda: Marcus Vinicius é comissário de bordo e natural do Pará Foto: Globo/Divulgação

Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e tem 30 anos. Já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Beatriz

Legenda: A vendedora de 23 anos é natural de Guarulhos Foto: Globo/Divulgação

De Guarulhos, São Paulo, Beatriz tem 23 anos, é vendedora e formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca. Hoje atua como divulgadora de lojas no Brás, onde chega por volta das três da manhã e é conhecida pelo jeito espontâneo de anunciar os produtos.

Matteus

Legenda: Matteus trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária Foto: Globo/Divulgação

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Passou boa parte da vida no campo e tem muito orgulho das tradições de sua região. Foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna – é com ele que trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária. Morando na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e, mesmo assim, conseguiu chegar ao curso superior. Já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

Nizam

Legenda: Nascido na Mooca, em São Paulo, é filho de pai e mãe libaneses Foto: Globo/Divulgação

Nizam, de 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Nascido na Mooca, em São Paulo, é filho de pai e mãe libaneses, por isso foi criado em meio à cultura da região. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo. Ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo. Depois de dez anos viajando pelo mundo, passou por 62 países e aprendeu a falar três idiomas. Voltou ao Brasil em 2022. Passou por momentos difíceis nos últimos anos, com a morte do pai e um assalto à própria casa; agora encontra-se desempregado.

Giovanna

Legenda: Trabalha desde os 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções Foto: Globo/Divulgação

Alagoana de Maceió, Giovanna tem 24 anos e é assistente social. Nasceu em um bairro periférico de sua cidade e vem de uma família predominantemente feminina. Na infância, tinha o hábito de catar sururu para comer. Trabalha desde os 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está junto com seu companheiro há dez anos. Admite que, no dia a dia, é uma pessoa espaçosa e um pouco desatenta. Mas garante que não passa despercebida: fala alto, é comunicativa, alto-astral, engraçada e muito transparente.

Alane

Legenda: A paraense é bailarina e modelo e se mudou para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz. Foto: Globo/Divulgação

Bailarina e modelo, Alane tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. Sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade. Por isso, também costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

Fernanda

Legenda: Formada em Moda, conta que também é muito ligada às artes Foto: Divulgação/Globo

De Niterói, no Rio de Janeiro, Fernanda tem 32 anos e é confeiteira e modelo. Formada em Moda, conta que também é muito ligada às artes. Está namorando, tem um casal de filhos e revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido. Hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.

Lucas Luigi

Legenda: Lucas Luigi é vendedor e natural do Rio de Janeiro Foto: Globo/Divulgação

Lucas Luigi tem 28 anos e é natural da capital do Rio de Janeiro, mas considera-se “cria da Baixada Fluminense”. Trabalha com o pai em sua empresa de instalação de pisos durante o dia e, à noite, assume a função de vendedor em uma loja de vestuário. Frequentador do Baile Charme de Madureira, aprendeu ainda na infância a gostar de dançar com o avô, e teve os primeiros contatos com os passos coreografados vendo performances de Michael Jackson pela TV. Chegou a participar de batalhas de dança, mas, atualmente, não exerce o talento como profissão. É casado há seis anos e tem um filho de três anos.