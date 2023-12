Boninho anuncia novidades do BBB 24: 'mais popular'

O diretor da Globo Boninho participou, no domingo (3) da CCXP, e falou sobre as novidades do BBB 24. Uma delas é que o reality show terá quatro quartos, incluindo um exclusivo para o líder. A ideia é que os cômodos afetem os rumos do jogo.

Boninho também adiantou que uma câmera seguirá o líder o dia inteiro. Uma inteligência artificial será responsável por fazer o acompanhamento, sem que o diretor precise o tempo todo ficar procurando em que câmera o participante está. O benefício estará disponível para os assinantes do Globoplay.

Também no Globoplay, terá um videocast de 19h às 21h para discutir o que está acontecendo na casa ao vivo.

O diretor ainda relatou que a edição do reality do próximo ano contará com participantes mais populares. “Uma das perguntas foi: 'Você está devendo no SPC (Serviço de proteção ao crédito)? Está com nome sujo?' (risos). Esse ano, o público pediu e vamos trazer um 'BBB' mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa. Galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece”, afirmou.

Ele também garantiu que não terá ninguém da área da saúde. “O pessoal da saúde ama o 'BBB'. Esse ano tinha muito médico e dentista inscrito. Mas eu tenho uma péssima notícia esse ano. Vamos vetar os médicos. A gente quer o povão”.

O painel foi encerrado com a participação do cantor Paulo Ricardo, que cantou a nova versão da música “Vida Real”, produzida pelo DJ Alok.

A estreia do BBB 24 acontece em 8 de janeiro.