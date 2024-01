Turma da USP fica sem atração da formatura após MC Bin Laden entrar no BBB 24

A formatura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) ficou sem a sua única atração após o funkeiro MC Bin Laden ter sido confirmado no Camarote do Big Brother Brasil 24. As informações são do O Globo.

Veja também

A festa está marcada para o dia 24 de fevereiro. A produtora GR6 Explode, que gerencia a carreira do artista, disse que esta "em contato com os contratantes e a faculdade para substituir o artista por outra atração".

MC Bin Laden havia sido anunciado como atração da festa nas redes sociais da comissão de formatura há quase quatro meses.

O Globo tentou contato com a Kap Formaturas, que organiza o evento, mas não houve retorno. O BBB 24 começa nesta segunda-feira (8) e o elenco já está confinado no Rio de Janeiro.