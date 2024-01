Wanessa pediu autorização dos filhos para estar no BBB 24: 'Conversei com eles antes'

Wanessa Camargo pediu autorização aos filhos para entrar no Big Brother Brasil 24. A dona de hits como "Amor, Amor" e "Shine it On" foi a última anunciada como Camarote nesta sexta-feira (5). Em entrevista ao gshow, a cantora também contou como eles reagiram com a notícia.

"A reação deles foi muito boa. Até fiquei mais tranquila. Falei primeiro para o meu mais velho. [José Marcus, de 12 anos, fruto do casamento com Marcus Buaiz] Conversei com ele antes e somente com a aprovação dele, eu iria. Ele está superanimado. Ele só me pediu para não sair na segunda semana. Para ficar pelo menos um mês", contou.

Segundo a cantora, a relação dela com João Francisco, seu filho mais novo, é diferente. "Quando me vê na TV, ele sente mais saudade. Já o José gosta de ver para matar a saudade", revelou.

Aniversário de José Marcus

Mesmo confinada, a cantora não deixou de desejar parabenizar o filho José Marcus, que completou 12 anos, nesta sexta-feira (5).

"Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar", escreveu na legenda.

A artista também havia celebrado o aniversário dele em 9 de dezembro.

Confinada em hotel no Rio de Janeiro, devido à entrada no BBB 24, a cantora nunca perdeu um aniversário dos filhos antes. "Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", concluiu.

O primogênito festejou a data com o pai Marcus Buaiz e a noiva dele, a Isis Valverde. "Um presente nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais", escreveu a atriz.