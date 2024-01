Nataly Castro, influencer que desapareceu em viagem, anuncia pausa em projeto por falta de dinheiro

Nataly Castro, influenciadora que desapareceu durante viagem, anunciou, nesta sexta-feira (5), que dará uma pausa no projeto de conhecer todos os países do mundo porque está doente e sem recursos financeiros.

"Estou doente e os recursos financeiros para finalizar o projeto acabaram. Estou voltando para casa, voltando para o Brasil, para cuidar da minha saúde, trabalhar, buscar parceiros e patrocinadores e depois voltarei para finalizar os 10% do mundo", explicou aos seguidores nas redes sociais.

A jornalista ainda relatou que ficou hospitalizada. "Sumi, pois fiquei doente novamente, fiquei internada e estou com anemia profunda", escreveu. A jovem também relatou que está orgulhosa e que sofreu doente, em "silêncio".

"Estou triste pela pausa, mas orgulhosa da minha jornada e tudo o que fiz e entreguei até aqui. Gratidão a todos que acreditam em mim, no meu trabalho e nesse projeto", relatou.

Moradora de São Paulo, a influenciadora também explicou que irá realizar um check-up quando retornar ao país, em 14 de janeiro.

Nataly deseja quebrar seis recordes mundiais. Mesmo com a pausa, ela não desanima. "Sobre o recorde, depois vou precisar só visitar alguns países que fui no começo, nada altera, só as datas serão ajustadas", relatou.

Relembre o caso

A influenciadora de viagens Nataly Castro reapareceu, na noite de 30 de outubro, após sumir em 27 do mesmo mês. Em vídeo, ela explicou que sofreu assédio em uma das frotas e teve que alterar o destino para não ser seguida.

"Passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa e acabei de chegar na Libéria", relatou a jovem à época que percorria a região em via terrestre.

QUEM É NATALY CASTRO

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, a influenciadora costuma compartilhar suas aventuras turísticas. Ela deseja ser a primeira brasileira a conhecer todos os países do mundo. Ela coloca como meta as 200 nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Jornalista, Nataly também é moradora da Zona Leste de São Paulo e se descreve como nômade digital. Na biografia do Instagram, ela indica que conheceu 200 países.