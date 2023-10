Influencer Nataly Castro rebate críticas após desaparecer: 'não estou arriscando minha vida'

A influenciadora de viagens, Nataly Castro, que desapareceu na última sexta-feira (27), utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (31), para rebater críticas que vem sofrendo. A jornalista foi acusada pela web de arriscar a "vida por título".

"Toda jornada, todo sonho tem desafio. Nada vem fácil! Sou jornalista, uma pessoa estuda e curiosa [sic]. Só pesquisar, planejar e ter dinheiro. Eu não queria só dizer que visitei todos os países. Eu tenho propósito e vai muito além do título", escreveu.

A criadora de conteúdo ainda relatou que quer retribuir a oportunidade que teve de realizar um intercâmbio com bolsa na Irlanda. "Ao decidir visitar todos os países pensei: com a viagem vou conseguir bolsas de intercâmbio para jovens de baixa renda estudarem no exterior. Assim como eu era uma jovem de baixa renda que ganhou uma bolsa para estudar na Irlanda", relembrou.

O objetivo da viagem também angariar parcerias com escolas e ajudar jovens que possuem baixa renda. A influenciadora ainda disse que críticas sempre existirão. "Sempre vai ter os juízes de plantão, mas sabemos que: a abelha não precisa provar para mosca que o mel é melhor", concluiu.

Tentativa de quebrar recorde mundial

Nataly descreve ainda que tem o propósito de quebrar o recorde mundial de pessoa que já conheceu mais países. Em uma pesquisa realizada por ela em 2019, ela descobriu que apenas 150 pessoas haviam realizado o feito de visitar todos os países. Destas havia uma mulher negra.

"Até então não tinha nenhum cidadão brasileiro que tinha feito isso, hoje já tem outros brasileiros que visitaram todos os países. Vou ser a primeira mulher brasileira a fazer isso. Sou negra, logo vou ser a segunda mulher negra no mundo", relatou.

A brasileira disputa 6 recordes mundiais.

Entenda o caso

Desparecida desde a última sexta-feira (27), a influenciadora de viagens Nataly Castro reapareceu, na noite dessa segunda (30). Em vídeo, ela explicou que sofreu assédio em uma das frotas e teve que alterar o destino para não ser seguida.

"Passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa e acabei de chegar na Libéria", relatou a jovem que percorre a região em via terrestre.

QUEM É NATALY CASTRO

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, a influenciadora costuma compartilhar suas aventuras turísticas. Ela deseja ser a primeira brasileira a conhecer todos os países do mundo. Ela coloca como meta as 200 nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Moradora da zona leste de São Paulo, Nataly é jornalista e, no último domingo (29), a família da influenciadora publicou uma foto nas redes sociais afirmando que ela não dava notícias havia 48h.