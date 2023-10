Wanessa Camargo processa Graciele Lacerda por fake news sobre a família de Zezé; entenda polêmica

Um perfil falso atribuído a Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo, expôs a influenciadora falando mal da família do marido. Nas ofensas, reveladas pela nora do cantor sertanejo, Amabylle Eiroa, sobrou para a ex-esposa, Zilú Godoy, e até para as filhas, Camila e Wanessa Camargo. Os prints foram divulgados pelo colunista Léo Dias e têm repercutido nas redes sociais. O caso deve ser levado à Justiça.

Amabylle decidiu expor o imbróglio familiar porque, segundo ela, Graciele estava usando o perfil "@prisciladantas568" no Instagram para atacá-la. "A história por trás é extensa e complexa, com vários desdobramentos", adiantou a esposa de Igor Camargo.

Legenda: Os prints foram divulgados pelo colunista Leo Dias Foto: Divulgação/Leo Dias

Uma das prejudicadas pelo perfil falso, Wanessa Camargo, filha de Zezé, entrou com um processo — junto à sua cunhada, Amabylle — contra Graciele. Segundo o Metrópoles, a decisão da cantora ocorreu após a confirmação da Polícia de que o perfil falso era administrado pela influenciadora.

Comentários

Em um dos comentários feitos pela página falsa, Graciele critica as roupas usadas por Camila Camargo, que, em seu entendimento, são "nada a ver", "meio que não combinam com nada", e se defende das acusações de ter sido amante de Zezé durante o casamento com Zilú.

Já Wanessa é acusada pela madrasta de ter se encontrado com seu atual namorado, Dado Dolabella, quando ainda estava casada com o empresário Marcus Buaiz — atualmente, namorado da atriz Isis Valverde. "A Wanessa foi encontrar com o Dado em Chapada, ainda casada. O Marcus descobriu", afirma o perfil fake.

A página era utilizada ainda para elogiar Graciele em seu perfil verdadeiro. "Maravilhosa. Precisa mostrar esse corpão", comentou o perfil em uma publicação da esposa de Zezé. "Pessoalmente é mais linda ainda", escreveu em outra postagem.

Veja também

Entenda a confusão

A história veio à tona recentemente, quando a nora de Zezé, Amabylle Eiroa, decidiu expor nas redes sociais o perfil falso utilizado por Graciele para atacar a família do cantor. "Lá atrás, meu pai me disse: 'as mentiras podem criar um véu temporário, mas a verdade é como o Sol, sempre encontrará seu caminho", lembrou a arquiteta.

E continuou: "Àquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações: saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet e, após ser descoberta, gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal".

Ainda segundo Amabylle, após a descoberta do perfil falso, houve, por parte de Graciele, inversão dos fatos, negação de culpa, tentativa de invalidação de provas perante à família Camargo, deboches, utilização da palavra de Deus para se vitimizar, manipulações, caos e desgaste, que gerou um "estresse emocional sem precedentes".

Nesta quarta-feira (31), um vídeo divulgado por Leo Dias mostra a atual de Zezé com o celular na mão, editando uma foto no Instagram, e, na imagem, é possível ver o perfil falso entre as contas administradas por Graciele.

Após a repercussão do caso, a influenciadora foi pressionada pelos seguidores a se posicionar. Em áudio enviado a Leo Dias, ela disse que está magoada com a exposição e que irá acionar seus advogados e expor "coisas mais graves". Também afirmou que irá à delegacia. "Quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira, fazendo errado e depois não tem como voltar atrás. Eu estou quieta, respirando fundo, porque, se eu for agir pela emoção, vou botar tudo a perder. Tem muita coisa grave aí diante disso tudo. A gente não queria que fosse a público, temos pavor de polêmica, de falar coisa de família em rede social", comentou.