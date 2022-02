Zilu desabafa sobre Graciele Lacerda: 'Ela lutou para destruir uma família'

Em mais um capítulo da discussão entre Zilu Camargo e Graciele Lacerda, a empresária, que passou mais de trinta anos casada com o sertanejo Zezé, hoje companheiro da influenciadora digital, resolveu desabafar nas redes sociais. Zilu postou dois textos nos stories do Instagram e ainda gravou um vídeo pedindo respeito na noite da última sexta-feira (4).

O conteúdo foi publicado em resposta a uma suposta afirmação de Graciele, segundo a qual Zilu teria um relacionamento aberto com o ex-marido na época em que ele conheceu a atual.

"Cheguei no meu limite! Há muito tempo venho enfrentando uma série de inverdades, alfinetadas e indiretas de uma pessoa, que, no mínimo, deveria me respeitar como mãe dos filhos do noivo dela, já que ela não sabe respeitar nem mesmo a minha história", escreveu Zilu.

Legenda: Post do Instagram Foto: Reprodução Instagram

A empresária disse ainda que deixou o Brasil na esperança de se ver distante “dessa infeliz situação”. “Mas ainda assim, essa pessoa não me esquece e não me deixa viver em paz!! Acho que ela gostaria de ser Zilu e não quem ela demonstra ser. Sempre tentando mostrar um lado 'meigo', 'ingênuo', 'aceito', e escondendo sua verdadeira face!", criticou.

Por fim, Zilu finalizou o desabafo no Instagram pedindo respeito e orientando Graciele a seguir em frente. "Hoje você tem tudo que um dia você planejou ao entrar no meu casamento, e não tenho mais nada a te oferecer! Só te peço um favor: siga sua vida sem a necessidade de desrespeitar quem eu fui e quem eu sou. Respeite a minha história! Respeite quem eu sou!", finalizou.

Legenda: Post do Instagram Foto: Reprodução Instagram

Vídeo completa desabafo

Ainda repercutindo o assunto, a empresária resolveu postar um vídeo de 7 minutos em seu canal no YouTube, igualmente compartilhado em seu perfil do Instagram. Assista:

"Estou aqui quieta no meu canto, nos EUA, mas parece que têm pessoas que não conseguem esquecer, que inverteram a história. Parece que eu fui a destruidora, que eu fui a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo. Mas essa não é a verdade, todo mundo sabe qual é verdade..." , disse Zilu.

Logo após, ela aproveitou para negar que teria tido um casamento aberto com Zezé: "Isso nunca aconteceu. Se eu tivesse um casamento aberto, eu não tinha me separado. Eu pedi a separação”, reafirmou.

A empresária disse ainda que só queria ser deixada em paz. “Ela lutou para destruir uma família, estar no pódio... (... ) Quem devia estar incomodada fui eu. Eu que fui a traída, eu que separei, eu que tive que buscar outros caminhos, deixar de lado tudo o que eu vivia. (...). Eu quero paz. Me esquece, deixa de me atacar, pelo amor de Deus", continuou.

Antes de encerrar, Zilu aproveitou para falar dos filhos, orientando Graciele a não apropriar-se dessa relação. "Não queira fazer da minha família a sua. Porque ela não é. Essa família é minha, construa a sua família e seja feliz com ela. Ela está ali, convivendo com você por necessidade, porque tem um pai, e eles amam esse pai, e nunca coloquei meus filhos contra o pai".

"Vamos viver em paz. Se a gente for falar de coisas do passado, você tem muita coisa a perder. Eu não tenho nada, tenho meu nome limpo. Fui honrada, sou honrada e quero continuar sendo. (...). Chega de alfinetar, chega de dizer que as minhas coisas foram doadas, porque elas não foram", finalizou.

Até agora, Graciele Lacerda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.