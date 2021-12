Zezé Di Camargo diz que Zilu 'não fez mais do que a obrigação de mulher' ao apoiá-lo no casamento

O cantor Zezé Di Camargo fez uma declaração polêmica sobre a ex-esposa, Zilu Godoi, na série documental "É o Amor", lançada pela Netflix nesta quinta-feira (9). O sertanejo comentou que ela "não fez mais do que obrigação" ao apoiá-lo nos compromissos profissionais e cuidar dos filhos.

"A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha. Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado", disparou.

Veja o trailer de 'É o Amor'

"É o Amor" é repleta de pontos polêmicos sobre a vida do ex-casal, que vive travando batalhas judiciais. Há um episódio especial só sobre a separação de Zezé e Zilu.