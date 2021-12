Prêmio Multishow 2021: confira a lista dos vencedores

O Prêmio Multishow 2021 revelou na noite desta quarta-feira (8) os artistas que se destacaram neste ano e foram os vencedores das categorias com voto especializado e popular.

As apresentações de alguns músicos na cerimônia, comandadas por Iza e Tatá Werneck, foram ambientadas em diferentes locais.

Xuxa Meneghel participou pela primeira vez do evento e fez a abertura da celebração, que teve performances de: Iza; Juliette; Duda Beat; Luísa Sonza, Ivete Sangalo com Carlinhos Brown; Marina Sena; Barões da Pisadinha; Israel e Rodolffo; Ferrugem, Xande de Pilares e Menos é Mais; Márvvila; Emicida; Bianca, Jojo Maronttini, Gabily e MC Carol; e Dennis DJ.

Na ocasião, foram homenageados a sertaneja Marília Mendonça, reconhecida como a cantora do ano no Prêmio; o humorista Paulo Gustavo, que morreu no começo deste ano apresentou seis edições do evento; e Cássia Eller, pois em dezembro marca duas décadas do falecimento da artista.

Indicações

Anitta liderou a lista de indicações e concorreu a cinco categorias: “Cantora do Ano”; “Performance do Ano”; “Música do Ano”, com “Girl From Rio”; e duas vezes no “Clipe TVZ do Ano”, com “Girl From Rio” e “Modo Turbo”.

Depois, Luísa Sonza e Marina Sena tinham quatro indicações cada. Luiza Sonza foi indicada nas categorias “Cantora do Ano”; “Performance do Ano”; e duas vezes na categoria “Clipe TVZ do Ano” com “Modo Turbo” e “Atenção” (feat. Pedro Sampaio).

Já Marina Sena foi indicada nas categorias “Experimente”; “Canção do Ano”, com “Me Toca”; “Álbum do Ano”, com “De Primeira”; e “Revelação do Ano”.

Vencedores do Prêmio Multishow 2021

Dupla do ano

Anavitória

Henrique e Juliano

Israel e Rodolffo - vencedores

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Performance do ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo - vencedora

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Grupo do ano

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum - vencedor

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Hit do ano

Batom de Cereja (Israel e Rodolfo) - vencedores

Baby me Atende (Matheus Fernandes e Dilsinho)

Deixa de Onda (Dennis, Ludmilla e Xamã)

Meu Pedaço de Pecado (João Gomes)

Tipo Gin (Kevin O Cris)

Experimente

João Gomes

L7nnon

Marina Sena - vencedora

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Cantor do ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana - vencedor

Cantora do ano

Marília Mendonça

A sertaneja, que morreu em um acidente de avião em novembro deste ano, em Minas Gerais, recebeu homenagem póstuma e foi eleita antecipadamente como a cantora do ano no Prêmio Multishow 2021. Por isso, as votações desta categoria foram suspensas

As outras quatro concorrentes - Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza - prestaram homenagem à artista com os fãs e o canal. A mãe e o irmão de Marília Mendonça estiveram no evento para receber a condecoração.

Música do ano

Batom de Cereja (Israel e Rodolffo)

Girl From Rio (Anitta) - vencedora

Morena (Luan Santana)

Calma (Marisa Monte)

Gueto (Iza)

Clipe TVZ

Atenção (Luísa Sonza e Pedro Sampaio)

Girl From Rio (Anitta) - vencedora

Modo turbo (Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar)

Morena (Luan Santana)

Rainha da Favela (Ludmilla)

Categorias Superjúri

Canção do ano

Crash (Juçara Marçal) - vencedora

Me toca (Marina Sena)

Sonho da Lay (Tuyo part. Luccas Carlos)

Revelação do ano

Jadsa

João Gomes

Marina Sena - vencedora

Álbum do ano

De primeira (Marina Sena)

Delta Estácio Blues (Juçara Marçal) - vencedora

Olho de vidro - Jadsa

Capa do ano

Marina Sena

Clipe do ano

Duda Beat, pelo clipe de "Nem um Pouquinho"

Gravação do ano

Pabllo Vitar, pelo álbum "Batidão Tropical"

Produtor do ano

Kiko Dinucci

