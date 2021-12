Isaías CDs e Carlinhos Aristides revelam alegria em reencontro de Xand Avião e Solange Almeida

Isaías CDs e Carlinhos Aristides, empresários do Aviões, falaram sobre o reencontro de Xand Avião e Solange Almeida a "Farofa da Gkay" no Instagram, nesta terça-feira (7). A cantora chegou a se afastar de gestores da antiga banda, após saída em 2018.

Na rede social, o empresários Isaías CDs falou em ser grato e também em poder viver um momento de alegria para os fãs do Aviões.

"Hoje estou sentindo o mesmo sentimento que senti a 20 anos atrás. Só tenho a agradecer a toda nossa equipe, principalmente a Deus por nós dar a oportunidade de mais uma vez puder proporcionar essa felicidade a todos os aviãozeiros (inclusive a mim). A palavra hoje a ser dita e gratidão. Viva o Aviões do Forró!", escreveu Isaías CDs

Carlinhos Aristides pontuou em texto que viveu o melhor sentimento de 2021. "Acredito que esse tenha sido o momento de maior emoção que vivi esse ano. Obrigado aos dois por nos proporcionarem essa alegria, por encherem nossos corações de amor e matarem um pouco da saudade que esse país tem de vocês".

Solange Almeida marcou café com Xand Avião

Após o reencontro com Xand Avião no palco da "Farofa da GKay", a cantora Solange Almeida usou os stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (7), para falar sobre o momento de reconciliação entre os ex-vocalistas da banda Aviões do Forró.

"Marcamos um café e dissemos que o primeiro passo foi dado", disse a cantora em uma série de vídeos publicados no Instagram.

Solange Almeida quer que encontro com Xand Avião aconteça após ela retornar de turnê dos Estados Unidos, em dezembro deste ano.