Solange fala sobre reencontro com Xand e garante conversa entre os dois: 'marcamos um café'

Após o reencontro com Xand Avião no palco da 'Farofa da GKay', a cantora Solange Almeida usou os Stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (7), para falar sobre o momento de reconciliação entre os ex-vocalistas da banda Aviões do Forró. "Marcamos um café e dissemos que o primeiro passo foi dado", disse Solange em uma série de vídeos publicados.

O momento emocionante, no qual Xand e Solange cantaram juntos, pela primeira vez desde 2017, os sucessos do Aviões, aconteceu em meio aos pedidos da plateia do evento promovido pela influenciadora Gessica Kayane, em Fortaleza. Hoje, Sol resolveu dar detalhes de como tudo aconteceu.

Segundo a cantora, o perdão entre os dois já vinha se desenhando há algum tempo. "Gente, acordei agora e comecei a agradecer a Deus. Logo depois, comecei a ver meu celular para entender tanta mensagem, tanta ligação. Em meio a tanta notícia sobre algo ruim, eu vi todos falando sobre algo nobre, sobre perdão e reconciliação", disse.

Há cerca de um mês, ela conta, uma conversa com um amigo teria aberto os olhos dela. "Ele me falou tanta coisa bacana sobre a vida, sobre perdoar, a nós mesmos, em primeiro lugar, porque todos somos falhos, e depois a quem nos feriu", completou.

Após isso, um áudio foi enviado a Solange pelo Padre Fábio de Melo. "Ele sabia das crises que eu estava tendo, do pânico e ele me disse assim: 'seu corpo está cansado desse fardo e você precisa esvaziar'. Hoje, eu amanheci muito leve, com a mente quieta, o coração tranquila", pontuou.

Cabeça tranquila

A leveza, Sol explicou, veio após retornar aos palcos com o antigo amigo, com quem chorou junto na apresentação realizada na segunda-feira (6).

"Depois de muito tempo sem dividir o palco com Xand, sem ter contato algum, a gente se reencontrou e isso graças a GKay, que me convidou para a Farofa, e também ao meu marido, Monilton, que acho que era o que mais torcia por isso", revelou.

Pouco antes de subir ao palco, a cantora contou ter escutado o próprio nome sendo chamado e resolveu subir. Sobre a conversa com Xand, ela deu alguns detalhes. "A gente marcou um café e dissemos que o primeiro passo foi dado, que tinha que ser aqui, mas sabemos que temos que conversar só nós dois depois, sem holofotes. Nós temos uma história juntos", garantiu Solange.

Os assuntos a serem discutidos, entretanto, devem tratar de coisas além do passado da dupla. "O negócio é daqui para frente", finalizou.