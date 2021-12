GKay e João Guilherme vão juntos ao 'quarto escuro' da 'Farofa da GKay'

O clima entre a influenciadora GKay e o ator João Guilherme esquentou durante o segundo dia da festa 'Farofa da GKay', realizada desde o último domingo (5) em Fortaleza. Durante a noite de segunda-feira (6), a também atriz demonstrou o interesse no artista e os dois chegaram e ir juntos ao 'Dark Room' (Quarto Escuro), montado no local para os convidados interagirem sem a presença das câmeras.

Pouco antes da festa começar com a primeira atração da noite, o cantor Zé Felipe, irmão de João Guilherme, GKay já havia dado os primeiros indícios da proximidade com o ator.

"João Guilherme, eu vou estar do lado direito do palco, tá? Se você também estiver cansado, é 3113 o quarto, mas só se bater aquela canseira louca no meio da noite", brincou a humorista. Em resposta, ele riu e continuou a brincadeira.

Já no palco, Gessica Kayane aproveitou para deixar ainda mais clara a situação. "Quem eu vir ficando com meus boys, amor. Olha, boy que não pode ficar hoje: João Guilherme. Cadê ele? Ó, está bem ali", brincou em discurso no microfone direcionado aos convidados.

Ida ao 'Dark Room'

Mais tarde na festa, em registro nos stories do Instagram, o cantor aproveitou para mostrar que GKay o convidou para conhecer o espaço destinado à "pegação" entre os convidados. "A gente está indo agora para o 'Dark Room'. Hoje mais cedo eu não estava indo lá, mas a Gkay fez questão de me mostrar", disse o filho do Leonardo.

Cerca de uma hora depois, o cantor retornou às redes e mostrou o momento em resolveu fazer uma tatuagem na perna. Segundo os internautas, apesar da falta de registros, ele e a dona da festa teriam se beijado dentro do quarto reservado.

Tentativa de beijo

Apesar das investidas de GKay, João Guilherme não pareceu estar interessado em ficar apenas com uma pessoa durante o evento. Pouco antes de ir ao Dark Room com Gkay, ele ainda tentou beijar MC Mirella, ex-mulher de Dynho Alves. Veja:

A tentativa, no entanto, foi frustrada. No vídeo do momento, Mirella se aproxima do rapaz, mas logo se retira em meio à aproximação dele.