Carlinhos Aristides, empresário de ex-produtora de DJ Ivis, fala como se deu corte de cantor

O empresário Carlinhos Aristides falou publicamente, pela primeira vez, sobre a saída do cantor DJ Ivis da produtora Vybbe. Em painel no 6º Congresso Brasileiro dos Promotores de Evento, nesta quarta-feira (1º), o CEO da empresa cearense comentou as motivações para o corte do paraibano do casting de cantores.

"No caso que ocorreu com ele nós tivemos de fazer um corte imediato. Cortar todos os vínculos, laços que tinha com ele, porque foi algo que aconteceu que não era do nosso controle. Era algo do controle pessoal da vida dele, o qual nós não tínhamos conhecimento. Então, o nosso dever como pessoas e escritório era de fato tomar uma atitude de que nos tomamos. Cortamos de imediato e rompemos laços e as relações", declarou o empresário.

A resposta veio após o jornalista André Piunti, responsável pela mediação do painel, questionar sobre problemas de imagem que surgiram na vida dos cantores durante a pandemia.

Xand Avião anunciou desligamento de DJ Ivis de produtora

Após os vídeos de agressões de DJ Ivis contra Pamela Holanda circularem nas redes sociais, em julho deste ano, o cantor Xand Avião foi quem noticiou o desligamento de DJ Ivis da produtora Vybbe.

Em vídeo no Instagram, o forrozeiro disse não haver condições de seguir com o paraibano no casting de artistas após as cenas de agressão.

Xand Avião lançou a produtora Vybbe em setembro do ano passado, em sociedade com outros empresários. Em junho deste ano, ele apresentou o casting de artistas da empresa para imprensa.

Quem é DJ Ivis?

Natural de Santa Rita (PB), DJ Ivis abandonou os estudos na sétima série e também a escola de música. Sem querer se apegar a teorias, escolheu a vida de autodidata para seguir no mercado musical.

Na Paraíba, DJ Ivis começou a vida musical tocando em bandas de swingueira da região até tomar gosto pelo forró. Por volta de 2010, ele resolveu se dedicar à produção musical por contra própria.

Em contato pela internet com Laninha Show e Romim Mata, veio ao Ceará. O nome foi crescendo e despertou os olhares de grupos nacionais como o Aviões. Até hoje, ele assina arranjos e letras de Xand Avião.

Em 2021, ele resolveu - como boa parte dos colegas que trabalham com letras e mesas de som - assumir o papel de cantor. Em fevereiro, em uma rápida façanha, ele alcançou o primeiro lugar do Spotify com a canção "Esquema Preferido", em parceria com o cearense Tarcísio do Acordeon.

