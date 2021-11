DJ Ivis retorna trabalho com composição e atende fãs em apartamento

O cantor e compositor DJ Ivis revelou ter retornado o trabalho com composições e arranjos eletrônicos em fotos no Instagram, na manhã desta terça-feira (16). Na postagem, ele escreveu: "é mais uma do DJ", frase usada por ele como bordão.

Em vídeos nos stories, ele mostrou o atendimento de fãs na entrada do apartamento, localizado em Aquiraz (CE), com selfies e alô. "Aqui nos estamos assim. Nós acorda com a galerinha na porta chamando para fazer uma foto", declarou o cantor.

Na rede social, ele postou fotos com violão, notebook aberto em programa de edição e um pequeno teclado. DJ Ivis não aparece em nenhuma publicação feita por ele.

Em pouco mais de 30 minutos, a publicação de DJ Ivis trabalhando rendeu mais de 70 mil curtidas e 9,4 mil curtidas.

Paraibano deixou prisão em outubro

Preso em julho deste ano, após vídeos dele com agressões contra a ex-esposa serem divulgados em redes sociais, DJ Ivis deixou o Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (CE), no fim da noite do dia 22 de outubro.

O paraibano foi preso no dia 14 de julho de 2021, em um condomínio de luxo localizado em Aquiraz. A captura ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva representado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana do Eusébio (DME), unidade responsável por investigar o fato.