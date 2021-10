Pâmella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, terá ONG para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica

A influenciadora digital Pâmella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, anunciou na tarde desta quarta-feira (27), no Instagram, que terá uma Organização Não Governamental (ONG) para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica com o nome dela.

De acordo com a universitária, o projeto "já saiu do papel", e atualmente ela está resolvendo questões burocráticas sobre o Instituto Pâmella Holanda.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories, a influenciadora digital disse que se reuniu com representantes da Prefeitura de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, no intuito de conseguir recursos para a instalação da ONG.

"Estou, de verdade, muito empolgada. Acho que agora, sim, eu sinto que estou abraçando o meu propósito", explicou a universitária, que não detalhou quando será a inauguração e onde a instituição funcionará.

Transformar a situação 'em algo bom'

Também segundo Pâmella Holanda, desde que as agressões físicas que ela sofreu pelo ex-marido se tornaram públicas, a influenciadora digital quis transformar a situação "em algo bom".

"Como alguém que vivenciou isso, entendo os sentimentos, as dúvidas, tudo. Acho que é justo da minha parte, e também das pessoas que estão ao redor trabalhando, que a gente retribua, faça realmente acontecer algo bom, não esmoreça, que fortaleça outras mulheres", afirmou.

Apoio

A universitária pediu o apoio dos seguidores para a idealização e divulgação do projeto, que tem o objetivo de "servir de espelho para outras mulheres".

"Que a gente sempre faça pela outra o que às vezes as pessoas não fazem por nós. Quando a gente se une, se fortalece e se dá as mãos e esquece rivalidade e qualquer outra coisa. A gente não estar levantando bandeira de nada, só se amar, se apoiar, sermos justas, amigas e humanas umas com as outras, né?".