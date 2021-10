DJ Ivis tira do ar fotos do Instagram com Xand Avião, Zé Vaqueiro, entre outros cantores

Quem procurou ver o perfil do Instagram do cantor e compositor DJ Ivis, após a saída da prisão na última sexta-feira (23), percebeu o "sumiço" de dezenas de fotos. Imagens de feats com Xand Avião, Eric Land, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, entre outros cantores, também não são mais vistos na conta do paraibano.

Um momento importante da carreira de DJ Ivis também não é mais presente na rede social. Fotos do lançamento da produtora Vybbe do cantor Xand Avião, empresa que o paraibano fazia parte do casting, foram retiradas do ar.

Logo após a divulgação dos vídeos de agressão de DJ Ivis contra Pamella Holanda, cantores gravaram vídeos em defesa da ex-companheira do paraibano.

Foto de um feat ficou no ar

Legenda: Foto de DJ Guuga e DJ Ivis no clipe "Volta Bebê, Volta Neném" Foto: Reprodução/Instagram

O perfil de DJ Ivis no Instagram apresenta apenas uma foto com um cantor em gravação de feat. Ele deixou imagem ao lado de DJ Guuga, nome com quem gravou a canção "Volta Bebê, Volta Neném". A parceria entre eles rendeu 233 milhões de visualizações. no YouTube.

As demais fotos que estão disponíveis no perfil de DJ Ivis são de viagens com a mãe, programas de TV e da filha.