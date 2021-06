Gusttavo Lima e Xand Avião unem produtoras com nomes em alta do forró eletrônico

Bastou uma live juntos para Gusttavo Lima e Xand Avião se aproximarem comercialmente. O forrozeiro e o sertanejo acabam de anunciar uma parceria de escritórios. O embaixador, assim chamado pelos fãs, veio a Fortaleza assinar contrato com o comandante do Aviões nesta terça-feira (1º). Ao todo, 11 nomes compõem o casting musical da união.

É notória a perspectiva de Gusttavo Lima e Xand Avião — por meio da Vybbe e da Balada Music — percorrer o Brasil com um novo festival.

Até antes da pandemia do coronavírus, o cenário dos eventos de forró e sertanejo era de paz. Artistas cumpriam shows, como Festeja e Villa Mix, sem problemas e com ajuda de quem antes era "concorrente". A parceria também era vista em DVD e clipes, tendo até nomes de gravadoras rivais..

Para o pós-pandemia, ainda sem data determinada, não se sabe se o cenário será o mesmo. As agendas e os territórios locais para shows, que devem ser indicados gradualmente pelos governos de cada Estado, serão limitados. Será muita gente para fazer show com pouco espaço. E os valores de ingressos poderão sofrer ou não com altas.

Decerto, a união dos escritórios olhou por nomes em ascensão do Nordeste e deve catapultar os mesmos para demais regiões do Brasil. Da Paraíba, em alta a voz é de DJ Ivis — donos de hits como "Esquema Preferido" e "Volta Bebê, Volta Neném". O Ceará soma cinco artistas da união dos escritórios: Avine Vinny, Jonas Esticado, Wallas Arrais, Nattan e o veterano Zé Cantor.

De Pernambuco, a bola da vez é Zé Vaqueiro. Uma única voz feminina faz parte do casting: a pernambucana Priscilla Sena. Em carreira solo, ela ficou conhecida em regiões do Nordeste como a "Musa".

Do sertanejo, além de Gusttavo Lima, fazem parte a dupla Bruno e Denner e Felipe Araújo.

Até se poder fazer show como em 2019, com público presente, a única saída para juntar todos os nomes serão as lives. O São João se aproxima junto com o período das férias de julho. Unidos em uma transmissão virtual seria possível ver o entrosamento e o quanto cada um conhece o repertório do outro.