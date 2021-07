Cantores cearenses cancelam lançamentos de músicas gravadas com DJ Ivis

Os cantores Avine Vinny e Jonas Esticado vão deixar de lançar músicas gravadas com DJ Ivis no primeiro semestre do ano. A desistência é ligada aos atos de violência do paraibano contra a ex-mulher.



Em conversa com a coluna, Yury do Paredão — empresário de Jonas Esticado — disse que a canção "Ela só Vem de Golpe" seria lançada no dia 30 de julho.





O cearense Avine Vinny chegou até gravar clipe da canção "Sabonete Dove". A produção audiovisual seria divulgada no dia 28 de julho.

DJ Ivis foi um dos cantores mais procurados no início da pandemia para gravar feats. Agora, o paraibano observa o próprio trabalho "derreter" nas plataformas de streaming, além da relação com nomes do forró e sertanejo.