Marília Mendonça é eleita cantora do ano no 'Prêmio Multishow 2021'

A organização do Prêmio Multishow 2021 elegeu Marília Mendonça como cantora do ano, mesmo antes de a votação ser encerrada. O canal de TV divulgou nota sobre a decisão no domingo (7).

"Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão canceladas as votações nessa categoria no Prêmio Multishow 2021", declarou a emissora em comunicado.

Conforme a emissora, as cantoras que estavam concorrendo na mesma categoria — Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza — tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade ao passar diretamente o título para Marília Mendonça.

"Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história", informou nota do Multishow.

Acidente aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro.

A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.