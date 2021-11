Por serem evangélicos, Marília Mendonça e tio não terão missa de sétimo dia

Marília Mendonça e o tio Abicelí Silveira Dias Filho, vítimas de acidente aéreo em Carantinga (MG), não terão missas de sétimo dia. A informação foi divulgada pela assessoria da sertaneja, na tarde desta quarta-feira (10). Tanto a cantora quanto o familiar eram evangélicos: "portanto não celebram missas", diz o comunicado.

Abiceli trabalhava com Marília Mendonça desde o início da carreira da sertaneja e foi uma das vítimas do acidente aéreo que vitimou mais quatro pessoas. Ele atuava como assessor pessoal da cantora, além de conselheiro em projetos.

Marília Mendonça foi enterrada ao lado do tio no Parque Memorial no sábado (6), em Goiânia. O sepultamento contou apenas com a presença de amigos mais próximos e familiares.

No documentário do projeto "Todos Os Cantos", disponível na Globoplay, é possível ver a proximidade dos dois em passagem nas capitais brasileiras.