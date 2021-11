Produtor de Marília Mendonça terá missa de sétimo dia em Goiânia

Henrique Bonfim Ribeiro, produtor de Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo junto da cantora, terá missa de sétima dia realizada em Goiânia (GO). A celebração será realizada nesta quinta-feira (11), pelo Padre Marcos Rogério, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora de Assunção.

Amigos, cantores e membros da banda de Marília Mendonça devem participar da celebração de missa. "Por favor divulguem a todos, será aberta ao público", informou Rafael Vanucci, amigo do produtor musical.

Henrique Baiano, assim chamado no meio musical, era conhecido por atuar nos bastidores no atendimento de fãs, organização de camarim e na preparação de Marília Mendonça ao subir no palco em cada show.

Marília Mendonça e o tio Abicelí Silveira Dias Filho, vítimas de acidente aéreo em Carantinga (MG), não terão missas de sétimo dia. A informação foi divulgada pela assessoria da sertaneja, na tarde desta quarta-feira (10). Tanto a cantora quanto o familiar eram evangélicos: "portanto não celebram missas", diz o comunicado.

Velório e sepultamento

O corpo do produtor baiano chegou ao Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador (BA), no sábado (6), por volta das 14h30.

Henrique nasceu em Salvador, mas morava em Goiânia há mais de dez anos por conta do trabalho. Na capital goiana, o baiano se tornou produtor do cantor sertanejo Cristiano Araújo, que morreu em 2015, após um acidente de carro. Henrique deixou um filho de oito anos, que morava com a mãe em Minas Gerais.