Marília Mendonça morre em acidente de avião em Minas Gerais

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5). A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que Marília Mendonça estava bem e que havia duas pessoas na aeronave. O número e a informação, contudo, foram atualizados posteriormente, e as mortes foram confirmadas pelas autoridades mineiras.

Foto: Departamento de Arte SVM

Legenda: Aeronave de pequeno porte caiu em uma cachoeira na serra de Caratinga, em Minas Gerais Foto: reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil mineira confirmou, no Twitter, óbito da cantora — também divulgado pelo Corpo de Bombeiros do estado — e de outras duas pessoas, das cinco identificadas no avião. Dois corpos já foram removidos para realização de necropsia.

Até o momento, as causas do acidente são desconhecidas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica, investigará a queda do veículo aéreo, que havia decolado de Goiânia mais cedo.

Ida a Minas para shows

A intérprete de "A Gente Não se Aguenta" e "Troca de Calçada" faria um show na cidade de Caratinga nesta sexta e, cerca de uma hora antes do acidente aéreo, publicou, no Instagram, vídeo prestes a fazer embarque.

No registro, a cantora registrou parte da rotina que antecede as apresentações musicais.

Legenda: Cantora publicou vídeo no Instagram a bordo de aeronave Foto: reprodução/Instagram

A cantora realizou concerto no estado de São Paulo nessa segunda-feira (1º), lotando arena na cidade de Sorocaba. Neste mês, ela cumpriria agenda na Europa, com shows nas cidades de Porto e Lisboa, em Portugal, e Londres, na Inglaterra.

Em setembro, a artista terminou relacionamento com Murillo Huff, pai do filho da cantora, Léo, de apenas um ano.

Repercussão na última postagem

Na última publicação da cantora na rede social, diversos famosos se manifestaram após a circulação da notícia sobre o acidente. "Alguém dá informação atualizada, meu coração tá apertado", pediu o humorista Tokinho. "Marília, pelo amor de Deus, aparece", rogou o chef de cozinha Léo Santos.

Outros artistas se manifestaram exprimindo boas energias nos comentários da postagem, como Matheus e Kauan, Psirico, Kevinho, Xamã, entre outros.

Homenagem à mãe um dia antes da morte

Ainda nessa quinta (4), a cantora publicou registro em homenagem à mãe dela, Ruth Moreira. "Eu não sei quando você vai ler isso e se você vai ler (ressaca, né, bebê), mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo", escreveu ela, pontuando ter feito preparativos para a data especial.

Legenda: Um dia antes da morte, cantora publicou sequência de imagens e texto em homenagem à mãe Foto: reprodução/Instagram

"Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas!", finalizou.

Trajetória artística

Legenda: Cantora realizaria shows em solo mineiro neste fim de semana Foto: divulgação

Nascida em 22 de julho de 1995, Marília Dias Mendonça se tornou sucesso na música sertaneja ainda no primeiro ano de carreira. Com o tempo, passou a ser conhecida como "rainha da sofrência" devido ao teor de composições em alusão a fins de relacionamentos e à valorização da mulher.

A artista começou a compor aos 12 anos, assinando a canção "Minha Herança" ao lado de Frederico. Na época, ela também escreveu "Vai ter Balanga".

Em 2015, aos 20 anos, a cantora lançou o primeiro álbum, homônimo e ao vivo, em CD e DVD, com músicas de sua própria autoria. Do trabalho, saíram hits como "Sentimento Louco" e "Infiel", esta última uma das mais tocadas no ano seguinte.

Em 2016, Mendonça lançou seu segundo DVD, intitulado "Realidade", gravado em Manaus (AM), com músicas já lançadas e inéditas. Entre as novas canções, "Eu Sei de Cor" virou sucesso nas paradas musicais.

Em 2019, a sertaneja lançou o terceiro DVD da carreira, "Todos Os Cantos". O trabalho foi dividido em três volumes, lançados em meses diferentes daquele ano. Entre os sucessos dessa era, está "Bem Pior Que Eu", "Todo Mundo Vai Sofrer" e "Supera".

Em outubro deste ano, a artista anunciou o "Festival das Patroas", turnê em parceria com as cantoras Maiara e Maraísa. Na sequência de shows, as sertanejas contariam a história da amizade entre elas, iniciada quando todas ainda se dedicavam apenas a compor.

As apresentações da tour reuniriam, na setlist, canções dos álbuns "Patroas", além de músicas de suas carreiras particulares. Produções gravadas por outros artistas, mas escritas por elas, também fariam parte do repertório.