Marília Mendonça e Murilo Huff confirmam término do namoro

Marília Mendonça e Murillo Huff, pai do filho da cantora, não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela própria assessoria de imprensa da artista, após boatos sobre o término do relacionamento circularem nas redes sociais.

A especulação surgiu após áudio divulgado de conversa entre Marília, Maiara e Maraisa, irmãs que formam uma dupla sertaneja. Publicada nas redes sociais para brincar com o grupo de WhatsApp 'As Patroas', a gravação acabou revelando o status atual do namoro.

"Não desejo mal a ninguém, tá? Mas tô muito feliz que a gente está na mesma vibe agora. Todo mundo no mesmo mood, todo mundo do mesmo jeito, livre, leve e solta... Que continue assim", disse Maraisa no áudio. Dessa forma, não demorou para que os fãs encontrassem o motivo da fala.

Marília Mendonça e Murilo Huff

Ainda nesta terça-feira (28), segundo a colunista Fábia Oliveira, Marília excluiu as fotos que tinha com Murilo Huff do Instagram, mesmo que ainda se sigam na plataforma.

Os dois artistas são pais de Léo, de apenas 1 ano. O relacionamento, inclusive, chegou ao fim em julho do ano passado, mas foi retomado oficialmente no fim de 2020.