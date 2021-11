Relembre shows de Marília Mendonça em Fortaleza

A capital cearense foi destino de apresentações da cantora Marília Mendonça diversas vezes. Com estrondoso sucesso e carreira no auge, a goiana faleceu nesta sexta-feira (5) vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais.

Em uma das passagens, em 2018, Marília fez show gratuito e surpresa e lotou o Centro Cultural Dragão do Mar para gravação de imagens para o DVD “Te Vejo Em Todos Os Cantos”.

Aqui, a artista também se apresentou em festivais famosos como o Festeja Fortaleza.

Relembre outras passagens da cantora pela Capital:

Festeja Fortaleza

Atração cativa de um dos principais festivais da música sertaneja e do forró, Marília Mendonça fez parte do line-up do Festeja Fortaleza em três anos: 2016, primeira edição na capital, 2017 e 2019.

No festival de 2019, a cantora já estava grávida do único filho, Léo, fruto da relação com o também cantor Murilo Huff. Marília gahou um chá revelação surpresa da produção do evento e chamou crianças para o palco.

Legenda: Cantora ganhou festa de chá de revelação em show em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Arraiá do Colosso 2016

Em 2016, ano em que lançou seu primeiro álbum, Marília também marcou presença no Arraiá do Colosso. Além da cantora, Dorgival Dantas e Avine Vinny também fizeram apresentações.

DVD "Te Vejo Em Todos Os Cantos”

O show gratuito no Dragão do Mar foi eternizado com as gravações do DVD "Te Vejo Em Todos Os Cantos”. Sem divulgar data, a cantora foi ao Centro de Fortaleza para distribuir panfletos do show.

Legenda: Show gratuito da cantora no Dragão do Mar Foto: Kid Junior/SVM

A produção tem 27 músicas e cada uma delas foi gravada nas 27 capitais brasileiras.

Os bastidores da gravação viraram série disponível na Globoplay. No segundo episódio, a cantora declara paixão por chopp de vinho cearense. "Estou na saudade do chopp de vinho daqui que vocês não estão entendendo".

Réveillon Fortaleza 2019

Na tradicional festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema de 2019, Marília Mendonça foi uma das atrações que animaram o público fortalezense.