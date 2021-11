Wesley Safadão e outros artistas lamentam morte de Marília Mendonça: 'Rainha da sofrência'

Artistas da música brasileira lamentam a morte da Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais nesta sexta-feira (5). A cantora de 26 anos deixa uma legião de fãs e o título de "rainha da sofrência".

O forrozeiro cearense Wesley Safadão se pronunciou por meio das redes sociais publicando uma foto ao lado da amiga: "Sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião!".

Simone, da dupla com Simaria, também prestou sua homenagem: "Descanse em paz minha anja @mariliamendoncacantora que Deus conforte o coração de toda família #luto".

Gal Costa descreveu estar "arrasada" com a partida de Marília. Ícone da MPB, com quem Marília gravou a parceria "Cuidando de Longe", postou uma série de fotos ao lado da sertaneja: "uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora".

"Sem reação"

A cantora Luísa Sonza afirmou que está "destruída" com a morte de Marília Mendonça. Em uma sequência de publicações no Twitter, ela disse ainda não acreditar: "Marilinha meu Deus".

Neymar Jr, jogador de futebol, compartilhou seus sentimentos pelo Twitter: "Me recuso acreditar, me recuso".

O apresentador Marcos Mion destacou a idade de Marília. "26 anos... meu Deus. O estômago fica embrulhado, coração aperta": " Entra tanta dor na gente… Jesus, por favor a receba de braços abertos, traga entendimento rápido, encha-a de seu amor e conforte a família que fica aqui destruída pela dor".

"Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras", escreveu Felipe Neto nas redes sociais. O youtuber informou que cancelou live marcada para esta sexta em respeito à Marília.