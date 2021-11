Camilo Santana lamenta morte de Marília Mendonça: 'artista carismática, mulher forte'

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para lamentar a morte da cantora Marília Mendonça, que faleceu na tarde desta sexta-feira (5) em um acidente aéreo em Minas Gerais.

"Lamento profundamente a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e de outros integrantes de sua equipe, em acidente aéreo essa tarde, deixando milhões de fãs de luto em todo o país. Uma artista carismática, mulher forte, que tanto brilho espalhou durante sua vitoriosa carreira musical", escreveu o gestor.

A aeronave em que a cantora e outras quatro pessoas estavam caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior mineiro. Todos os que estavam embarcados morreram.

Sobre a ocorrência em Caratinga,neste momento,a #PCMG está no local dos fatos,onde policiais civis,incluindo equipe pericial,identificou cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora.Dois corpos foram removidos para realização de necropsia.Trabalhos seguem... pic.twitter.com/kvnpTjNbzC — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 5, 2021

Foto: Departamento de Arte SVM

Vídeo antes de embarcar

Marília Mendonça faria um show na cidade de Caratinga nesta sexta-feira e, cerca de uma hora antes do acidente aéreo, publicou, no Instagram, vídeo prestes a fazer embarque. No registro, a cantora registrou parte da rotina que antecede as apresentações musicais.

Legenda: Cantora publicou vídeo no Instagram a bordo de aeronave Foto: reprodução/Instagram

A cantora realizou concerto no estado de São Paulo nessa segunda-feira (1º), lotando arena na cidade de Sorocaba. Neste mês, ela cumpriria agenda na Europa.

Em setembro, a artista terminou relacionamento com Murillo Huff, pai do filho da cantora, Léo, de apenas um ano.

Repercussão na última postagem

Na última publicação da cantora na rede social, diversos famosos se manifestaram após a circulação da notícia sobre o acidente. "Alguém dá informação atualizada, meu coração tá apertado", pediu o humorista Tokinho. "Marília, pelo amor de Deus, aparece", rogou o chef de cozinha Léo Santos.

Outros artistas se manifestaram exprimindo boas energias nos comentários da postagem, como Matheus e Kauan, Psirico, Kevinho, Xamã, entre outros.

Homenagem à mãe um dia antes da morte

Ainda nessa quinta, a cantora publicou registro em homenagem à mãe dela, Ruth Moreira. "Eu não sei quando você vai ler isso e se você vai ler (ressaca, né, bebê), mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo", escreveu ela, pontuando ter feito preparativos para a data especial.

"Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas!", finalizou.