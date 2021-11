Marilia Mendonça, Gabriel Diniz, Mamonas: Relembre tragédias aéreas com artistas da música

A morte da cantora e compositora sertaneja Marília Mendonça após sofrer acidente aéreo chocou o País na tarde desta sexta-feira (5). A aeronave em que a artista estava caiu no interior de Minas Gerais. Marília e outros quatro ocupantes não resistiram.

A história da música é marcada por inúmeras tragédias aéreas. Diferentes artistas da canção morreram quando se deslocavam durante a corrida agenda de shows. A lista inclui artistas do rock, pop e sertanejo. Resgatamos alguns casos ocorridos no Brasil e Estados Unidos.

Gabriel Diniz

Promessa da música nordestina, o cantor Gabriel Diniz morreu em 2019 após um acidente com um avião bimotor. Conhecido pelo hit "Jenifer", o artista de 28 anos havia feito um show em Feira de Santana (BA).

O avião de pequeno porte com três pessoas a bordo caiu de bico em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância. Parte da aeronave ficou soterrada no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros à época.

Além de Gabriel Diniz, as outras duas vítimas foram Linaldo Xavier e Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas.Naquele mesmo ano, o cantor faria três eventos no Ceará. O cantor seria uma das atrações do Buteco do Gusttavo Lima.

Mamonas Assassinas

Em março de 1996, o Brasil parou por conta de uma tragédia. A banda brasileira Mamonas Assassinas encerrava a luminosa carreira de forma precoce. O avião com os cinco integrantes do grupo se chocou com a Serra da Cantareira (SP).

Legenda: O Mamonas Assassinas é responsável por sucessos como Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira-vira Foto: divulgação

Os Mamonas haviam realizado um show no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Era o último da agitada turnê que o grupo rodava pelo Brasil.

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli retornariam a Guarulhos, cidade onde o conjunto foi criado nos anos 1990. Com o fim da agenda de shows, eles iram iniciar o planejamento de gravação do segundo disco.

“O dia em que a música morreu”

Foi assim que o dia 3 de fevereiro de 1959 ficou marcado. Naquela ocasião, o mundo perdeu os cantores Buddy Holly, The Big Bopper e Ritchie Valens. Os três eram considerados grandes talentos da música norte-americana e morreram em um acidente de avião.

Os jovens artistas iriam de Clear Lake (Iowa) para Minnesota. A aeronave que os trasportava decolou à noite em meio a um tempo repleto de neve. Caiu poucos quilômetros à frente. Esse triste episódio é contado no filme "La Bamba" (1987).

Lynyrd Skynyrd

Em 20 de outubro de 1977, a banda de rock Lynyrd Skynyrd testemunhou uma trágica experiência. Três integrantes originais morreram em um acidente com o avião que os levava a um show na Luisiana.

26 pessoas (entre banda, equipe e dois tripulantes) estavam no voo. Um dos motores do avião parou. O piloto ainda tentou desviar para um aeroporto próximo, mas sem sucesso.

Morreram O vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines e a backing vocal Cassie Gaines. Essa comovente história foi contada nos cinemas com o filme "Street Survivors: A Verdade História do Acidente"

Resgatado 24h depois

Enquanto fazia um voo entre São Luís (MA) e Machadinho do Oeste (RO), o cantor sertanejo Matheus Soliman viveu horas de pesadelo. Ele desapareceu no dia 4 de outubro após a queda do avião em que estava.

Leia também É Hit Cantor sertanejo conhece a filha recém-nascida após ficar 24 dias perdido na mata

O último sinal da aeronave foi registrado em Paragominas, cidade que fica a 314 quilômetros de Belém (PA). O artista foi encontrado 24 dias depois do acidente. Segundo familiares e amigos, o sertanejo passou três semanas perdido em uma área de mata. Matheus se salvou ao encontrar uma fazenda e pedir ajuda.