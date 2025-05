Romeu Aldigueri anuncia Diário Oficial da Alece em balanço de 100 dias de gestão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), anunciou, nesta terça-feira (13), a criação do Diário Oficial do Legislativo estadual. A intenção, segundo ele, é "jogar luz sobre todos os nossos atos".

"A Alece é um dos parlamentos mais transparentes do Brasil e nossa gestão caminhará com apoio de todos nós, 43 deputados e deputadas eleitos democraticamente para servir. (...) A nossa meta é nos transformamos na assembleia mais transparente da nação". Romeu Aldigueri Presidente da Alece

O anúncio foi feito em discurso na tribuna da Casa, quando Aldigueri fazia um balanço dos 100 primeiros dias como presidente do Poder Legislativo.

O presidente da Alece detalhou as iniciativas, as proposições e os atendimentos realizados pela Casa Legislativa nesse início de gestão — ele assumiu a presidência no dia 1º de fevereiro. "Esses primeiros 100 dias foram de muito trabalho e resultado", reforçou.

Segundo ele, nestes meses foram votados 328 projetos de lei e mais de 2 mil requerimentos pelos deputados estaduais.

Aldigueri destacou algumas medidas, como o reajuste salarial de servidores estaduais, as iniciativas adotadas na Segurança Pública — como criação de cargos, de gratificação e do sistema de metas integradas —, e ações de proteção à mulher, como a criação da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher.

Ele também falou sobre a aprovação do projeto, de autoria dele, que define critérios para que municípios possam fazer licenciamento ambiental e a criação do programa "Ceará de Valores", uma das prioridades definidas por ele quando foi eleito presidente da Alece.

Aldigueri também destacou os atendimentos realizados nos serviços ofertados pela Casa, como o Procon Alece e a Sala do Empreendedor, além de iniciativas para aproximar a Casa da população, como a reabertura da entrada principal do prédio da Alece, localizada na avenida Desembargador Moreira. "Desde essa reabertura, entraram por aquela portaria 5,2 mil pessoas", ressaltou.

Elogios de deputados estaduais

Após o balanço dos 100 dias feito por Aldigueri, outros deputados estaduais aproveitaram para falar sobre o início da gestão do colega à frente da Alece, com parlamentares tanto da base como da oposição fazendo elogios ao parlamentar.

"Nesses primeiros 100 dias, é inegável a priorização da força do trabalho, da eficiência. Com muita discrição, mas com muito trabalho, todas as normativas, as novas ordens colocadas na Assembleia têm sido de grande exemplo não só para nós deputados, mas para todas as gestões", ressaltou Guilherme Bismarck (PSB).

Primeira mulher a ocupar a 2ª vice-presidência da Alece, Larissa Gaspar (PT) destacou as iniciativas voltadas a garantir a proteção e a ampliação de direitos das mulheres. "Fico muito honrada de fazer parte de uma Mesa Diretora que tem essa preocupação com a promoção do protagonismo político das mulheres cearenses", pontuou.

Integrante da oposição na Casa, Felipe Mota também elogiou o trabalho de Aldigueri. "Continue com essa transparência, entregando para a população aquilo que, muitas vezes, fora da Assembleia, as pessoas não têm coragem, de achar que o nosso Poder é fechado. Não é. Nós somos transparentes. (...) O Romeu tem feito isso de forma dignificada", disse.