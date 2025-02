Romeu Aldigueri toma posse como presidente da Alece e promete 'mediação' para evitar debates eleitorais antecipados

Eleito no ano passado, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) tomou posse, neste sábado (1º), como novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em seu primeiro discurso já na nova função, o político prometeu atuar como um “mediador” das diferentes ideologias dos parlamentares. A declaração sinaliza a intenção do pedetista de evitar a antecipação de debates eleitorais antecipados neste ano.

Romeu reafirmou o desejo de manter a parceria com o governador Elmano de Freitas (PT), de quem era líder no Legislativo. O deputado ainda fez uma homenagem aos antecessores do petista, desde Tasso Jereissati (PSDB) até Izolda Cela (PSB). O político também anunciou, oficialmente, o programa “Ceará de Valores”, uma iniciativa de valorização da identidade cultural cearense e de capacitação de adolescentes e jovens do Estado.

“Hoje, assumo o papel de mediador de tantas forças, tantas ideologias, tantas inteligências, tantos posicionamentos, tantas visões de mundo e diversas formas de exercitar o sentimento de esperança por meio da política”, disse.

“Nos últimos anos, aqui apresentei e presenciei dos colegas a apresentação de projetos sobre turismo, sustentabilidade, combate ao inaceitável crime de violência contra a mulher, emprego e renda, desenvolvimento econômico, educação, transparência pública, saúde e muitos outros. É com base democrática que estamos vendo surgir o novo Ceará” Romeu Aldigueri (PDT) Presidente da Alece

A cerimônia foi acompanhada por familiares e aliados dos deputados, além de vereadores e prefeitos, entre eles o chefe do Executivo de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ex-presidente da Alece.

Aldigueri fez um balanço histórico da atuação dos ex-governadores do Ceará, a quem homenageou um a um. Ele destacou que “as bases da revolução administrativa” surgiram durante a eleição do ex-governador Tasso Jereissati.

“Depois, refletidas na descentralização de saúde com modernas unidades hospitalares no Interior do Estado, fruto da ousadia e visão moderna do senador Cid Gomes, que pensou um Ceará grande, impactante, mostrando como podemos sonhar muito mais. Foi Cid Gomes, em 2008, que iniciou a experiência com escolas de ensino integral”, disse.

Legenda: Romeu Aldigueri é saudado pelos ex-colegas de Alece Foto: Thiago Gadelha

O político citou a atuação do ministro Camilo Santana (PT) na Educação do Ceará, mencionando também a atuação do petista durante o combate à pandemia da Covid-19. “Em seguida, uma gestão técnica da governadora Izolda Cela, uma professora que nos orgulha, uma mulher forte e exemplar, que consolidou o Ceará como a melhor educação pública do Brasil”, disse.

Sobre Elmano, Aldigueri disse que ele tem o desafio de universalizar a educação de ensino integral e combater a fome no Estado.

“A Assembleia Legislativa continuará sendo parceira dessas lideranças, assim como foi com o querido Evandro Leitão, e juntos concretizamos políticas públicas e bem fazeres para o povo do Ceará. Enquanto mediador dos meus colegas e das minhas colegas parlamentares, insto cada um e cada uma a contribuir com essas ideias, a lançar novas para que continuemos na trajetória de crescimento e desenvolvimento. Teremos a responsabilidade de fazer da Assembleia Legislativa realmente cada vez mais a casa do povo”, concluiu.

“Ceará de Valores”

Ao mencionar o programa “Ceará de Valores”, iniciativa antecipada por Romeu Aldigueri durante a live do PontoPoder em dezembro do ano passado, ele detalhou a estratégia do Legislativo de se aproximar da população.

“Esta Casa promoverá capacitações, sobretudo de tecnologia para jovens e adolescentes, de forma que possamos efetivamente contribuir com o desenvolvimento das pessoas. O Ceará de Valores, por meio da nossa Unipace (Escola Superior do Parlamento Cearense), atrairá para o Parlamento aquele estrato social que mais necessita do Estado, que é o garoto e a garota ávidos por qualificação”, disse.

“Incentivaremos e apoiaremos mais arte e cultura em todas as suas formas, seja como música, dança, teatro ou literatura. Iremos aproximar os mais diversos tipos de linguagens, a fim de modernizar e dinamizar a imagem desta Casa. O Ceará de Valores também terá a missão de apresentar nossos mais valorosos cearenses ao nosso povo. São escritores, poetas, atletas, músicos, pensadores, artistas, pessoas que devam ser imitadas, que precisam ser enxergadas e valorizadas como referências para cada um de nós” Romeu Aldigueri (PDT) Presidente da Alece

Parceria com o Executivo

Em entrevista à imprensa, o governador Elmano de Freitas agradeceu a parceria dos parlamentares na primeira metade de sua gestão e defendeu a manutenção das boas relações no próximo biênio. O petista não discursou no Plenário neste sábado, ele fará a leitura da Mensagem do Executivo na próxima segunda-feira (3), às 10 horas, na Alece.

“Tenho certeza que vamos ter muita colaboração e respeito à autonomia dos Poderes, como deve ser. Devemos fazer envio de mensagens para cá sobre segurança pública já no começo do período, devemos fazer o debate do reajuste dos servidores, com que devo ter reunião na próxima semana, devemos ter matéria na (área da ) educação, para melhorar ainda mais o processo de aprendizagem do segundo ano das escolas fundamentais na parceria com os municípios, vamos ter várias matérias e tenho certeza que conto com a Assembleia”, finalizou.

Legenda: o prefeito Evandro Leitão e o governador Elmano de Freitas participaram da cerimônia Foto: Thiago Gadelha

Posse da Mesa Diretora

Além de Romeu, os outros integrantes da nova Mesa Diretora da Alece, eleita no ano passado, também tomaram posse neste sábado. Sob liderança do presidente, o grupo comandará a Casa até 2026, ano em que ocorrem novas eleições gerais no País.

A nova Mesa é formada pelos deputados Danniel Oliveira (MDB), como 1° vice-presidente; Larissa Gaspar (PT), 2ª vice-presidente; De Assis Diniz (PT), 1º secretário; Jeová Mota (PDT), 2° secretário; Felipe Mota (União), 3° secretário, e João Jaime (Progressistas), como 4º secretário.

De Assis comentou sobre a expectativa para o ano legislativo. Para ele, há um risco de antecipação de discussões eleitorais.

“Acho que vamos ter um período muito turbulento, vamos ter antecipação das eleições, o que não é nada bom, não é bom para o Governo, não é bom para as entregas dos programas, dos projetos e das ações de Governo. A Casa ao ser contaminada pelo debate político perde seu papel estratégico. Vamos evitar a contaminação eleitoral daqueles que buscam fazê-la propositalmente. O governador Elmano tem falado que não vai antecipar debate de senatória, de montagem de chapa, até porque, no momento que se faz isso, o governo para. São interesses, interesses fortes que não interagem com a realidade de gestão”.

Integrante da oposição, Felipe Mota (União) defendeu a priorização de pautas econômicas no Parlamento.

"Precisamos modificar alguns andamentos em relação às legislações. Eu pedi ao deputado Romeu Aldigueri para fazermos um trabalho de desburocratização das leis para facilitar o mercado produtivo, para facilitar a vida do cidadão, para a inserção desses cidadãos nas políticas públicas,e mais do que isso, nós estamos chegando com a Reforma Tributária nacional. Nós temos que preparar os nossos municípios e o nosso Estado para receber essa reforma. As pessoas precisam entender que isso é quem vai dar o norte da questão financeira de todos os estados e todos os municípios”, disse.

Legenda: Felipe Mota conversa com Elmano de Freitas durante a posse da nova Mesa Diretora da Alece Foto: Thiago Gadelha

Ele também comentou sobre a expectativa para que os embates eleitorais de 2026 sejam antecipados já neste ano na Casa.

"É natural que as coisas, no próximo ano, em 2026, deem uma esquentada, até porque, em primeira mão, eu digo que a oposição vai estar unida. Nós vamos unir PL, União Brasil, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PST), o Ciro Gomes (PDT), Tasso Jereissati (PSDB) e vamos apresentar um projeto ao Estado do Ceará. Não vai ser uma eleição de W.O., nós vamos nos preparar para fazermos, mais uma vez, quem sabe, aquele mesmo movimento que foi feito em 1986, quando o ex-governador Jereissati chegou com o governo nas mudanças", acrescentou.

Decano da Casa, Fernando Hugo (PSD) falou sobre as prioridades para a segunda metade de seu nono mandato consecutivo na Casa.

“O otimismo esperançoso por excelência faz com que a gente acredite em mais e mais. A Assembleia Legislativa, que é o poder do povo no sentido amplo, geral e restrito da participação da casa aberta do ouvir os ‘ais’ e ‘uis’ da população, que esse Poder esteja acompanhando essa missão de auscultar, de debater, de programar, de legislar e de fazer com que todos os cearenses sintam-se aqui na casa real e maior da população”, comentou.