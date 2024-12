Aldigueri indica programa de valorização cultural como 'prioridade zero' da sua gestão na Alece

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) afirmou, nesta quinta-feira (5), durante a Live PontoPoder, que planeja criar um programa de valorização da identidade cultural cearense ao chegar no comando da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Eleito para o próximo biênio, o parlamentar indicou que a proposta deverá se chamar “Ceará de Valores”.

A participação do deputado estadual na live, com transmissão no YouTube e Instagram do Diário do Nordeste, com retransmissão na TV Diário, foi mediada pelo editor e colunista de PontoPoder, Wagner Mendes, e pelo repórter Igor Cavalcante.

“Vamos implantar um programa chamado 'Ceará de Valores'. A gente está conversando com a Academia, com o terceiro setor. Estamos fomentando esse programa, gestando esse programa, que é voltado para o cearense”, discorreu.

O entrevistado mencionou indicadores positivos que reforçam a proeminência do estado em diversas áreas e também elementos de destaque da identidade cultural e do patrimônio cearense que norteariam a iniciativa. Nas palavras dele, a ideia é que a política promovida pela Alece possa “estruturar tudo isso”.

Aldigueri não detalhou como se daria o funcionamento do programa, mas frisou que a ideia é dar ênfase ao “que há de bom no cearense”. Ele mencionou marcadores como “civismo”, “patriotismo”, “família” e “raiz” como objetos de articulação do “Ceará de Valores”.

A ideia, segundo explicou, seria a formalização de parcerias com o terceiro setor e prefeituras, a fim de oferecer capacitações que possibilitassem a execução do projeto. A utilização da tecnologia da informação foi citada por ele como uma frente de ação.

“Seria um grande programa de valorização do cearense, da nossa cultura, da nossa arte, da nossa história, da nossa geografia e dos nossos valores, para as atuais gerações e para as futuras”, finalizou o presidente eleito da Alece, que também falou que pretende fazer a política “rodar as 184 cidades do Ceará”.