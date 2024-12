Romeu Aldigueri é eleito presidente da Alece; veja nova composição da Mesa Diretora

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) foi eleito, nesta segunda-feira (2), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para o próximo biênio. Ele recebeu apoio de 44 parlamentares. Apenas o deputado Pastor Alcides (PL) votou contra a candidatura do companheiro de Casa, já Carmelo Neto (PL) não participou da votação. Aldigueri foi o único postulante à vaga em uma composição da Mesa Diretora que inclui PT, MDB, PP e União Brasil.

O novo presidente da Casa irá suceder Evandro Leitão (PT), que encerra o segundo biênio à frente do Legislativo estadual e, em janeiro, assume como prefeito de Fortaleza, eleito no pleito deste ano.

A composição será a seguinte:

Presidência : Romeu Aldigueri (de saída do PDT)

: Romeu Aldigueri (de saída do PDT) 1ª Vice-presidência : Danniel Oliveira (MDB)

: Danniel Oliveira (MDB) 2ª Vice-presidência : Larissa Gaspar (PT)

: Larissa Gaspar (PT) 1ª Secretaria : De Assis Diniz (PT)

: De Assis Diniz (PT) 2ª Vice-Secretaria : Jeová Mota (PDT)

: Jeová Mota (PDT) 3ª Vice-Secretaria : Felipe Mota (União Brasil)

: Felipe Mota (União Brasil) 4ª Vice-Secretaria : João Jaime (PP)

: João Jaime (PP) Vogal : Luana Regia (Cidadania)

: Luana Regia (Cidadania) Vogal: Emília Pessoa (PSDB)

Emília Pessoa (PSDB) Vogal: David Duran (Republicanos)

Quem é Romeu Aldigueri

Romeu Aldigueri nasceu em Fortaleza. Pai de 5 filhos, ele se formou em Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC). O político tem especialização em Direito Ambiental e mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional, pela Universidade de Barcelona, na Espanha.

Ele já foi filiado a cinco partidos: PSDB (1997-2007); PPS (2007-2008); PR (2011-2013); Pros (2013-2015) e PDT (2015-até agora).

No período de 1999 a 2002, Romeu foi superintendente do Ibama no Ceará e presidente regional do órgão. Tornou-se Superintendente da Semace de 2003 a 2006. Em 2012, Romeu, aos 42 anos, foi eleito prefeito da cidade de Granja com 99,03% dos votos válidos.

No pleito seguinte, conseguiu eleger a sobrinha, “Amanda do Romeu”, como sucessora no comando da Cidade. Em 2020, foi a vez da então esposa do político, Juliana Aldigueri, sair vitoriosa nas urnas da cidade.

Em setembro do ano passado, Juliana decidiu renunciar ao cargo, abrindo espaço para o vice-prefeito, Aníbal Filho, irmão do deputado estadual. Nas eleições deste ano, Aníbal foi reeleito, agora tendo como vice-prefeita Lígia Aldigueri (PSB), filha do deputado estadual.

Com a influência regional, Romeu decidiu disputar uma vaga na Alece em 2018, sendo o sexto mais votado do Estado, com 89 mil votos. Em 2022, ele foi reeleito com 90,3 mil votos. Sob gestão do governador Elmano de Freitas (PT) no Executivo, Aldigueri foi escolhido como líder do Governo no Legislativo Estadual.

Desde 2023, o deputado luta para deixar o PDT. Ele foi um dos nomes da sigla que ficou ao lado do senador Cid Gomes (PSB) no racha provocado pela indicação de Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará.

Histórico da eleição

Foi justamente de Cid que surgiu o aval para a candidatura de Romeu. Inicialmente, o nome escolhido pelo governador Elmano de Freitas era do deputado estadual Fernando Santana (PT), atual vice-presidente da Casa.

Legenda: O atual presidente, Evandro Leitão, ao lado do próximo comandante da Alece, Romeu Aldigueri Foto: Divulgação

A indicação do petista, confirmada no dia 10 de novembro, causou um impasse entre o governador e o senador, que chegou a ameaçar, em conversas com aliados, sair da base aliada. Cid tem feito críticas à concentração de poderes no PT — a partir de 2025, a sigla petista terá o comando da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Ceará, além da presidência da República.

Em meio ao impasse, Fernando Santana decidiu retirar a candidatura no último dia 22 de outubro. No dia seguinte, o nome de Aldigueri foi confirmado.