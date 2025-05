Alece e Câmara Municipal de Fortaleza fazem minuto de silêncio por morte de Pepe Mujica

A morte de José 'Pepe' Mujica foi lembrada com um minuto de silêncio na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira (14). O ex-presidente uruguaio faleceu nesta terça-feira (13), aos 89 anos.

Mujica estava em estado terminal devido a um câncer no esôfago, diagnosticado em maio de 2024, e havia interrompido o tratamento e estava sob cuidados paliativos. O presidente Lula (PT) declarou luto de três dias no País devido à morte do uruguaio.

Na Câmara Municipal, a vereadora Mari Lacerda (PT) foi quem pediu para que fosse feito o minuto de silêncio em homenagem a Pepe Mujica. "Viveu e deixou um grande legado para nós e, até nesse momento de partida, nos ensina. Foi com muita tranquilidade, foi com muito respeito, e que suas palavras ecoem por gerações e gerações", disse a parlamentar, antes de pedir a homenagem.

Já na Alece, a solicitação foi feita pelo deputado estadual Stuart Castro (Avante). "Mujica foi um exemplo não só na política, mas de humildade, resistência e amor aos mais pobres, e isso reflete muito no nosso povo brasileiro", disse.

Ainda no legislativo estadual, o deputado Sargento Reginauro (União) pediu um minuto de silêncio pela morte, também na terça, do médium e líder espírita Divaldo Franco.

Pesar pela morte de Mujica

Diversos políticos cearenses também manifestaram pesar pela partida do ex-presidente do Uruguai.

Ministro da Educação, Camilo Santana (PT) publicou foto ao lado de Mujica. "Obrigado, Pepe Mujica, vá em paz. Seu legado seguirá inspirando muitas gerações pelo mundo", disse na publicação.

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) também prestou homenagem nas redes sociais. "Um exemplo de homem simples, do povo, filho de uma vendedora de flores e que se tornou um dos maiores líderes de esquerda como presidente do Uruguai", ressaltou.

O governador Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte de Pepe Mujica em publicação no Instagram. "Ele dedicou a vida à luta por justiça social, igualdade e dignidade humana, um exemplo de amor ao seu povo. Que sua memória siga como inspiração para a construção de um mundo mais justo", disse.

Presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB) também falou sobre Mujica. "Seu legado permanece como inspiração para aqueles que acreditam em uma política feita com empatia, humildade e dedicação ao bem comum", afirmou.

O prefeito Evandro Leitão (PT) também falou sobre Mujica após a morte do uruguaio. "Nos despedimos hoje do grande Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio que deixou sua marca pela vida defendendo o humanismo, a democracia e a justiça social", pontuou.