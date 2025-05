Político de Ubajara é afastado em operação que investiga desvio de recursos do município

Uma operação do Ministério Público do Ceará e da Polícia Civil afastou um agente político de Ubajara do mandato por 90 dias, nesta quarta-feira (14). A sua identidade não foi divulgada pelos órgãos. Ele, que teve sua residência e seu gabinete revistados nas diligências por suspeita de integrar esquema criminoso na Prefeitura, pode responder por crime contra a Administração Pública.

Os agentes da 3ª fase da Operação “Castelo de Cartas” apreenderam um aparelho celular, um computador e uma agenda com anotações que irão subsidiar as investigações. Ele é apontado como um dos beneficiários do arranjo criminoso comandado por um servidor municipal de Ubajara, que consistia em se apropriar de peças de veículos e combustíveis comprados pela Prefeitura para a manutenção da frota do município.

Outras quatro pessoas, entre empresários e “laranjas”, também participavam do esquema, segundo as investigações. Além disso, uma empresa de autopeças e um posto de combustíveis davam suporte às infrações. Os cinco investigados foram alvos da 1ª fase da operação, deflagrada em 26 de dezembro de 2024, e o servidor municipal, na 2ª fase, que ocorreu quatro dias depois.