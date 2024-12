MP investiga servidor público, empresários e 'laranjas' em suposto esquema de desvio de recursos em Ubajara

Cinco pessoas foram alvos de uma ofensiva da Polícia Civil que investiga desvio de recursos públicos da Prefeitura de Ubajara. A operação "Castelo de Cartas" foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE).

A Polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão com quebra de dados em quatro residências, uma loja de peças automotivas e um posto de combustíveis. Entre os alvos há um servidor público municipal, empresários e “laranjas”, além de duas empresas.

Foram apreendidos pneus, celulares, computadores, notas fiscais, documentos, objetos e quatro cheques de R$ 10 mil cada, que totalizam R$ 40 mil. Conforme investigação do MPCE, há indícios de que um dos alvos se aproveitava da condição de servidor público municipal para comandar um esquema de desvio de recursos públicos da Prefeitura.

Desvio de peças

O suspeito teria desviado peças compradas pela gestão municipal para fazer a manutenção de veículos da frota do transporte escolar. No entanto, os itens não foram instalados nos veículos. A investigação também suspeita que o servidor estaria se apropriando de combustível, através de vales a serem pagos pelo município. Ele teria inserido placas de veículos públicos municipais como se estivessem sendo abastecidos, mas na realidade ele se apropriava do combustível custeado com recursos públicos.

O Ministério Público do Ceará e a Polícia Civil ainda investigam a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte do servidor, pois ele teria patrimônio incompatível com a remuneração recebida no serviço público.

A reportagem não localizou a Prefeitura de Ubajara, mas o espaço segue aberto.