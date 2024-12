Adolescente de 15 anos é baleada na cabeça em Maranguape; família diz que tiro foi disparado por PM e pede justiça

Uma adolescente de 15 anos foi baleada na cabeça, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última terça-feira (24), véspera de Natal. A família da vítima afirma que o tiro foi disparado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava de serviço.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou, por nota, que a Delegacia Metropolitana de Maranguape investiga uma denúncia de lesão corporal e apura a autoria do disparo, mas não confirmou que o tiro foi efetuado por um policial militar. Já a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que não irá se manifestar, neste momento da investigação.

"O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência. Conforme o registro, uma adolescente de 15 anos, foi lesionada com disparo de arma de fogo, em uma via pública do bairro Tabatinga. A PCCE, por meio da Delegacia Metropolitana de Maranguape, investiga a autoria do disparo", informou a Polícia Civil.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a adolescente estava na garupa de uma motocicleta, que era pilotada por um amigo, na Avenida Tabatinga, por volta de 23h daquela terça-feira (24). A dupla visualizou uma viatura da Polícia Militar, momento em que o piloto "resolveu retornar, pois sua moto estava fazendo muito barulho e não queria perder sua moto", disse à Polícia Civil.

Entretanto, o jovem se reencontrou com a viatura da Polícia Militar, mais adiante. O motociclista disse que os PMs não deram voz de parada e, mesmo assim, um policial efetuou um disparo para cima. Ele continuou a dirigir, quando ouviu outro disparo e sentiu o corpo da adolescente cair sobre ele.

O motociclista disse ainda que os policiais militares não prestaram socorro. A adolescente de 15 anos foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde se encontra em estado grave, segundo a família.

"Me desesperei", diz irmão da vítima

O irmão da adolescente de 15 anos - de identidade preservada - contou à reportagem que recebeu a informação, por pessoas conhecidas, de que a irmã estava baleada. Eles a reconheceram e acionaram a família. Segundo a família, a jovem era estudiosa e não tinha envolvimento com a criminalidade.

"Chegando no local, eu me deparei com a minha irmã muito ensanguentada e pessoas ao lado desesperadas. Eu me desesperei e fiz de tudo para poder fazer o resgate dela. Eu mesmo consegui fazer o resgate, a gente entrou no carro particular e se encaminhou para o hospital. Já de pronto, ela foi atendida, entubada e segue diante dos cuidados de Deus e dos médicos", detalha o irmão.

"A situação dela é muito crítica, por ser um tiro na cabeça. E o que a gente espera é justiça, que isso que o policial fez ele pague diante da lei de Deus e da lei dos homens. A gente só pede justiça para isso não fique impune, porque é uma vida de uma criança de 15 anos, que não merecia e não teria porque ter acontecido isso. Porque, em nenhum momento, houve esboço ou reação, nem ameaça aos policiais. Nada justificaria isso, porque ninguém estava armado e não foi risco à vida dos policiais", clama o irmão.