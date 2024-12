Acusados de tentar praticar nova chacina da Sapiranga dois anos depois do primeiro atentado devem ir a júri popular

Dois acusados de uma tentativa de chacina na Sapiranga, em Fortaleza, devem se sentar no banco dos réus. A Justiça do Ceará decidiu pronunciar, ou seja, levar a júri popular, os acusados José Fabiano Lima Marques, o 'Timbau' , e Marcondes de Souza, conhecido como 'Gordinho do Loló'.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a dupla pertence à facção 'Massa Carcerária' e teria cometido o crime devido à disputa de território para tráfico de drogas. Ainda não há data para o julgamento acontecer. As defesas dos réus não foram localizadas.

As tentativas de assassinato ocorrem em setembro de 2023, quase dois anos após a Chacina da Sapiranga ocorrida na noite do Natal. Para o juiz da 3ª Vara do Júri de Fortaleza, há indícios suficientes sobre a autoria delitiva a partir dos depoimentos de testemunhas.

Ambos os réus disseram na fase de interrogatórios que a acusação é falsa e que no dia do crime estavam em outro local.

A dupla também é acusada de integrar organização criminosa armada. Conforme a acusação, "durante a instrução processual coletaram-se indícios de que os réus reuniam-se com habitualidade para a prática de crimes, numa relação de hierarquia e submissão, indicando-os como integrantes da facção criminosa Massa, provas que se afiguram suficientes para levar essa tipificação penal ao Plenário do Júri".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Consta nos autos que no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 16h30, a dupla pronunciada e Israel Silva Ferreira, junto a outros suspeitos não identificados, tentaram matar as vítimas a tiros.

No momento dos disparos havia uma confraternização com diversas pessoas, "dentre elas crianças, idosos e outros moradores, que estavam reunidas naquela via assistindo uma partida de futebol que estava sendo televisionada, quando foram surpreendidas pela rápida aproximação de um automóvel".

Veja também Segurança Cirurgião-dentista desaparece após pegar corrida de moto em Eusébio; Polícia investiga caso Segurança Cães farejadores encontram droga escondida em pacotes de whey protein no Aeroporto de Fortaleza

De acordo com a acusação, os denunciados "desejavam atingir qualquer pessoa, assumindo o risco de causar a morte de qualquer delas".

"Os réus praticaram os crimes com "a cara limpa", sem se preocupar em ocultar as suas identidades. Assim, após os disparos, mesmo logrando êxito na fuga de carro, os réus foram regularmente reconhecidos, possibilitando a prisão em flagrante do réu José Fabiano".

O MP aponta que o motivo para o crime foi torpe, "consistente em rivalidade de facções. Os denunciados eram moradores do Bairro Sapiranga. O crime foi praticado como forma de ataque ao território rival".

CHACINA NO NATAL

Cinco pessoas morreram e outras seis foram feridas na chacina. Os disparos atingiram vítimas que estavam no Campo do Alecrim e arredores, na madrugada de 25 de dezembro de 2021. Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), o massacre foi motivado pela disputa por território para o tráfico de drogas.

Dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros. Morreram André Alexandre Rodrigues, Israel de Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto.

Por este crime, 23 acusados foram pronunciados. Os réus também são apontados como membros da facção criminosa Massa Carcerária.