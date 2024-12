BBB 25: Entenda a chamada misteriosa sobre a estreia do reality show

A TV Globo começou a divulgar o Big Brother Brasil (BBB) 25 durante a programação da emissora. Na primeira chamada, os telespectadores são convidados para as "bodas de prata" do programa, que vai completar 25 anos. A voz do apresentador, Tadeu Schmidt, chama o público para acompanhar a "cerimônia", nesta quinta-feira (26), nos intervalos da novela “Mania de Você”.

Conforme a coluna Play, do jornal O Globo, a cerimônia será uma reunião com ex-participantes da produção, como Fiuk, Gil do Vigor, Fred Nicácio, Arthur Aguiar e Thelma Assis. Eles participaram de gravações nos Estúdios Globo para a comemoração de gala.

O BBB 25 começa no dia 13 de janeiro na Globo, e dessa vez terá uma dinâmica diferente: os participantes entrarão como duplas, mas serão novamente separados em Pipocas e Camarotes.

A decoração da casa será inspirada nos 60 anos da Globo, com referências a novelas e programas que fizeram sucesso na emissora.