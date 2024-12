BBB: relembre ex-participantes que não venceram o reality, mas conquistaram o público

Mais um ano que se aproxima, mais uma edição do Big Brother Brasil (BBB) chegando junto. Com ela, novos participantes, dessa vez em dupla, terão a chance de conquistar o prêmio milionário.

No entanto, vencer o prêmio final do BBB não significa necessariamente sucesso. E não levar o primeiro lugar também não significa fracasso. Por isso, o Diário do Nordeste separou uma lista com 10 nomes de ex-BBBs que conquistaram o público, mas não o prêmio.

Confira a lista

Grazi Massafera (BBB 5)

Legenda: Após o reality, Grazi se destacou como atriz, participando de diversas novelas e minisséries de sucesso na TV Globo. Foto: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera se tornou uma das revelações mais marcantes do BBB 5, conquistando o público com sua beleza, simpatia e humildade. Sua trajetória no reality show, apesar de não ter resultado na vitória, foi o pontapé inicial para uma bem-sucedida carreira artística.

Ela se destacou como atriz, participando de diversas novelas e minisséries de sucesso na TV Globo, consolidando-se como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Além da carreira como atriz, Grazi se tornou um ícone de moda, sendo constantemente reconhecida por sua elegância e estilo.

Sabrina Sato (BBB 3)

Legenda: Após sua saída do programa, Sabrina construiu uma carreira sólida como apresentadora de TV. Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato foi uma das participantes mais marcantes do BBB 3, conhecida por sua personalidade forte e carisma. Embora não tenha levado o prêmio, ela conseguiu conquistar o público com autenticidade e jeito extrovertido.

Após a saída do programa, Sabrina construiu uma carreira sólida como apresentadora de TV, comandando diversos programas de sucesso e se tornando uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Além disso, a ex-BBB se destaca nas redes sociais, acumulando mais de 31 milhões de seguidores só no Instagram. Sabrina também é considerada um dos maiores ícones do mundo fashion, o que a levou a lançar um documentário sobre o tema na Globoplay.

Bianca Andrade (BBB 20)

Legenda: Após sua saída do programa, Bianca se tornou uma das maiores empresárias digitais do Brasil. Foto: Reprodução/Instagram

Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, participou da edição 20 do reality, mas sua ascensão começou através das redes sociais. Iniciando como blogueira de beleza, Bianca logo conquistou uma enorme base de fãs, expandindo sua atuação para o universo empresarial.

Um dos momentos mais memoráveis e engraçados do BBB 20 foi, sem dúvida, a frase icônica de Bianca: "O que é que isso? Um filme?". Durante uma conversa com Guilherme, outro participante do BBB20, Bianca estava relatando uma situação que havia acontecido na casa. Ao descrever os acontecimentos, ela usou a frase que viria a se tornar um dos memes mais replicados até hoje.

Após a saída do programa, Bianca se tornou uma das maiores empresárias digitais do Brasil, com uma marca de cosméticos própria, a Boca Rosa Beauty, que reflete seu estilo e personalidade.

Gil do Vigor (BBB 21)

Legenda: Embora não tenha vencido o programa, Gil se tornou um dos ex-participantes mais queridos da edição 21 do programa. Foto: Reprodução/TV Globo

Gil do Vigor se destacou no BBB 21 por sua inteligência, carisma e bom humor, conquistando o coração do público. Embora não tenha vencido o programa, Gil se tornou um dos ex-participantes mais queridos e seguidos da edição, se tornando influenciador digital e palestrante.

Sua participação no BBB 21 foi marcada por momentos que se tornaram virais nas redes sociais. Frases como "O Brasil tá lascado", "Tchaki Tchaki" e "Brasiiiiil" entraram para o imaginário popular e se tornaram sinônimos de sua alegria e entusiasmo.

Após o reality, Gil continuou a construir uma carreira de sucesso. Lançou um livro, se tornou apresentador de TV e assinou contratos com grandes marcas. Sua influência nas redes sociais é enorme, com milhões de seguidores que acompanham sua rotina e seus projetos.

Juliana Alves (BBB 3)

Legenda: Juliana Alves participou da terceira edição do reality show. Foto: Reprodução/TV Globo

Juliana Alves participou da terceira edição do reality show. Embora não tenha sido a vencedora, a participação no programa abriu as portas para novas oportunidades.

Após o BBB, Juliana Alves foi convidada para integrar o elenco da novela "América", da Rede Globo. Seu papel como a divertida e espontânea Jéssica a projetou para o sucesso, conquistando o público com seu carisma e talento.

Ao longo da carreira, Juliana Alves interpretou diversos personagens, demonstrando sua versatilidade como atriz. Em novelas como "Ti Ti Ti", "Aquele Beijo" e "Babilônia", ela mostrou sua capacidade de se adaptar a diferentes papéis, desde a ingênua até a vilã.

Beatriz Reis (BBB 24)

Legenda: Seu jeito extravagante conquistou uma parcela do público que se identificou com sua carreira pregressa de camelô. Foto: Reprodução/Instagram

Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, se tornou um dos grandes destaques do BBB 24. Sua personalidade marcante, história de vida inspiradora e bordões cativantes a transformaram em uma das participantes mais queridas (ou mais irritantes) da edição. "É o Brasil do Brasil!" era usado por ela como um tipo de bordão.

Seu jeito extravagante conquistou uma parcela do público que se identificou com sua carreira pregressa de camelô. Bia também conseguiu permanecer na TV Globo e, ainda este ano, faz uma pequena participação na novela "Família é Tudo".

A ex-participante do BBB 2024 também vai comandar flashes do "BBB 25" na Globo, formando dupla com Thiago Oliveira, apresentador do "É de Casa", integrando o time oficial da #RedeBBB ao lado de Tadeu Schmidt.

Ana Clara (BBB 18)

Legenda: Após sua passagem pelo reality, Ana Clara se tornou uma das apresentadoras do "Rede BBB". Foto: Divulgação/TV Globo.

Ana Clara se destacou no BBB 18 por sua personalidade espontânea e carisma, ganhando o público não apenas como participante, mas também como repórter do programa ao vivo.

Um dos pontos altos da participação de Ana Clara no BBB 18 foi a sua relação com o pai, Ayrton Lima. A dupla pai e filha formou uma das parcerias mais queridas do público. A dinâmica entre os dois era tão forte que a produção do reality chegou a considerar a dupla como um único participante.

Após a passagem pelo reality, Ana Clara se tornou uma das apresentadoras do "Rede BBB", programa exibido durante o período do reality show. Na atração, ela entrevistava os eliminados, comentava os principais acontecimentos da casa e interagir com o público.

Ela realizou o sonho ao se tornar apresentadora do "Estrela da Casa", um reality show musical da TV Globo. O programa estreou em 2024 com Ana Clara comandando uma competição musical com dinâmica de confinamento.

Em 2025, Ana Clara vai comandar o "Big Show", um novo programa no Multishow que substituirá "A Eliminação". A atração será transmitida ao vivo às segundas-feiras, logo após o BBB 25, e contará com mais interação e dinâmicas em relação ao seu antecessor.

Vivian Amorim (BBB 17)

Legenda: Antes de entrar no BBB, Vivian já havia sido coroada Miss Amazonas em 2012. Foto: Reprodução/TV Globo

Vivian Amorim foi uma das participantes mais marcantes do Big Brother Brasil 17. A advogada amazonense conquistou o coração do público e se tornou uma das favoritas para vencer a edição, mas não levou o prêmio.

Antes de entrar no BBB, Vivian já havia se destacado em concursos de beleza, tendo sido coroada Miss Amazonas em 2012.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Vivian mostrou ser uma mulher determinada, inteligente e com opiniões próprias. Seu romance com Manoel Rafaski também rendeu muitos momentos emocionantes para os telespectadores. A amazonense chegou à final do reality show, disputando o prêmio com Emilly Araújo e Ieda Wobeto.

Depois do fim do programa, a ex-BBB participou de diversos programas da Globo, como o "Encontro com Fátima Bernardes" e o "Mais Você". Vivian se tornou influenciadora digital, com milhões de seguidores nas redes sociais. Ela compartilha momentos de sua vida pessoal, dicas de moda e beleza, e interage com seus fãs de forma muito próxima. A amazonense também lançou sua própria linha de produtos, como roupas e acessórios.

Kerline Cardoso (BBB 21)

Legenda: Após o BBB, Kerline continuou fazendo sucesso nas redes sociais e, em 2022, participou do reality show A Fazenda 14. Foto: Reprodução/Instagram

A cearense Kerline Cardoso entrou para a história do Big Brother Brasil como a primeira eliminada da 21ª edição. Sua participação, marcada por momentos de alta tensão e discussões acaloradas, especialmente com Lucas Penteado, gerou grande repercussão nas redes sociais. Apesar da curta estadia na casa mais vigiada do Brasil, Kerline conseguiu se destacar e conquistar uma gama de seguidores nas redes sociais.

A discussão com Lucas na primeira festa do BBB 21 rendeu muitos memes e comentários nas redes sociais. A frase "Você é um lixo" dita por Kerline para Lucas se tornou um dos momentos mais marcantes da edição e um dos memes mais populares da internet. Apesar da polêmica, a participante afirmou que não se arrepende de suas atitudes e que agiu de forma sincera.

Após o BBB, Kerline continuou fazendo sucesso nas redes sociais e, em 2022, participou do reality show "A Fazenda 14", sendo a 10ª eliminada do programa.

Kaysar Dadour (BBB 18)

Legenda: Após o BBB, Kaysar participou de diversos programas de televisão. Foto: Reprodução/Instagram

O sírio Kaysar Dadour conquistou o coração do público brasileiro com sua simpatia, história de vida e determinação durante sua participação no BBB 18.

Dentro da casa, demonstrou ser um participante carismático, inteligente e com uma grande capacidade de se conectar com as pessoas. Sua história de vida, marcada pela fuga da guerra na Síria e pela busca por uma nova vida no Brasil, emocionou o público e o tornou um dos favoritos para vencer a edição.

Após o BBB, Kaysar participou de diversos programas de televisão, como o "Dancing Brasil". O sírio também participou da novela "Órfãos da Terra", em 2019, e de "Cara e Coragem", em 2022.