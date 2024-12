Maíra Cardi e Thiago Nigro dão R$ 10 mil de presente de Natal a funcionários; veja vídeo

Os influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilharam com os seguidores nas redes sociais um presente especial que prepararam para os seus funcionários neste Natal. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (25) no Instagram, Maíra revelou que o casal optou por dar uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 10 mil, aos trabalhadores que contribuíram durante todo o ano em serviços para a família.

No relato, a influencer e ex-BBB diz que a lembrança é "simbólica" diante da importância dos seus colaboradores no dia a dia. "A gente ficou pensando no que dar de Natal para nossos colaboradores. Como é Natal e temos um tanto de funcionários, a gente resolveu dar um valor simbólico para ser o presente de Natal. Vamos dar R$ 10 mil para cada um", afirmou.

Veja vídeo de Maíra Cardi presenteando funcionária

Ainda no vídeo, Maíra e Thiago aparecem fazendo a entrega das caixas de presente com o valor para os funcionários, que agradecem a lembrança de Natal.

"São pessoas que, se não tivéssemos elas, nossa vida seria mais complicada. A gente não conseguiria trabalhar, não conseguiria fazer as coisas com qualidade", detalhou Maíra, ao abraçar uma das colaboradoras.

Susto durante gravidez

Na última terça-feira (24), Maíra relatou no TikTok um susto que teve em meio à gestação. A ex-BBB contou que teve um sangramento inesperado e agora foi proibida pelos médicos de se levantar da cama.

“Esse período tem mais risco de perder o bebê”, explicou ela, salientando que está se sentindo super bem. “Até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a décima semana”.

Apesar do susto, ela disse aos seguidores que está levando o episódio com leveza. "Tudo tem o tempo de Deus e está nas mãos dele. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso", relatou.