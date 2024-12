Grávida, Maíra Cardi tem sangramento e é proibida de levantar da cama

Grávida do influenciador digital Thiago Nigro, Maíra Cardi relatou no TikTok um susto que teve em meio à gestação. A ex-BBB contou que teve um sangramento inesperado, e agora foi proibida pelos médicos de se levantar da cama.

“Esse período tem mais risco de perder o bebê”, explicou ela, salientando que está se sentindo super bem. “Até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a décima semana”.

Veja também Zoeira Anitta faz ritual de limpeza em nova mansão: 'Quem comanda essa energia sou eu' Zoeira Filho de Faustão faz balanço após o pai passar por dois transplantes: 'Natal de comemoração'

Maíra ainda detalhou que o sangramento aconteceu depois que ela e o marido tiveram relações sexuais. “Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor”.

Apesar do susto, ela disse aos seguidores que está levando o episódio com leveza. "Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos dele. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso. Normalmente, as mulheres ficam apavoradas. No início, confesso que fiquei, mas aprendi a lidar com isso. Deus é o dono de tudo, e confio nos planos dele".

Maíra está bem ativa no TikTok, e desde antes de engravidar, estava dando detalhes do que fazia para gerar mais um filho.