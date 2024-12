Filho de Faustão faz balanço após o pai passar por dois transplantes: 'Natal de comemoração'

O apresentador João Silva, de 20 anos, fez um balanço após o pai passar por vários desafios com sua saúde ao longo dos últimos meses. Faustão foi submetido a dois transplantes: um de coração, em agosto de 2023, e um de rim, em fevereiro deste ano.

“Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre. Acho que esse Natal vai ser de bastante comemoração, pelo jeito como o ano começou e da forma que está acabando”, disse ele, ao Gshow.

João reforçou que o pai, que está com 74 anos, está bem, apesar das limitações. “Vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo”.

Solteiro desde novembro de 2023, quando terminou o namoro com a modelo Schynaider Moura, o apresentador ainda disse que está “apaixonado” pela nova fase da vida.

“Amo sempre, acho que ser apaixonado pela vida de solteiro é o mais importante. Quanto mais você curte sua vida de solteiro, quando casa é sério e com o compromisso em dia”, concluiu, com bom humor.