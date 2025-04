Enquete BBB 25: Resultado final aponta quem deve sair no paredão deste domingo (13)

O resultado da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil deste domingo (13) mostra Renata liderando a intenção de votos com 51,3% do total.

Com o resultado, a cearense é apontada como a próxima eliminada do programa. Vinícius aparece com 43,6%, seguido pelo terceiro emparedado: Vitória Strada, que tem 5,1%.

Logo após a eliminação de Maike, nessa quinta-feira (10), os participantes competiram na Prova do Líder, vencida por João Pedro.

Na sequência, os quatro jogadores com os piores desempenhos na disputa votaram para definir um emparedado. Os piores resultados foram obtidos por Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata e Joselma. A cearense foi escolhida para a berlinda.

VEJA VOTOS:

Como foi a formação do Paredão?

Após João Pedro indicar Vitória Strada, brothers e sisters votaram na sala. Abaixo, veja quem votou em quem:

Diego Hypolito votou em Vinícius;

Guilherme votou em Vinícius;

Vitória Strada votou em Vinícius;

Renata vota em Vinícius;

Delma votou em Diego Hypolito;

Vinícius votou em Diego Hypolito.

Com 4 votos, Vinícius foi o mais votada pela casa.

