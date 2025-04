No 'Conversa com Bial', William Bonner revela planos de aposentadoria

O jornalista William Bonner, de 61 anos, revelou, em entrevista a Pedro no “Conversa com Bial”, planos para se aposentar. No bate-papo exibido na noite desta sexta-feira (25), o apresentador do Jornal Nacional falou sobre o que pensa para o futuro.

"Quando (vou parar), eu não posso dizer, mas, sim, tenho planos", disse o jornalista, mesmo explicando que não pretende parar completamente: "Também não vou dizer para você que será de sombra e água fresca. Eu tenho um exemplo na minha família.”

Bonner, então, relembrou o processo de envelhecimento do pai. "Então, é até uma questão de saúde mental, quando penso no meu futuro, num futuro tranquilo. Meu pai trabalhou muito. Aí em um dia ele decidiu: 'Não dá mais! Eu preciso parar, eu estou ficando louco'. E ele mergulhou em um processo de envelhecimento acelerado quando parou, porque parou de uma vez. Então é até uma questão de saúde mental", contou.

O jornalista falou também que o sonho atual é encontrar o equilíbrio: "O meu sonho é ter uma atividade bacana, relevante, que não demande tanto de mim, para quê, sobre o quê? Uma coisa chamada tempo. Eu preciso de tempo", explicou.

Ele é pai dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, frutos do casamento com a jornalista Fátima Bernardes. E é justamente para eles que William deseja mais tempo livre.

O âncora do principal telejornal brasileiro afirmou que não tem data para deixar a bancada, mas os rumores de sua saída dizem o contrário: ele deve sair de vez do JN após as eleições de 2026, de acordo com o site Notícias da TV e a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

E já tem até nome cotado para a substituição do jornalista. César Tralli, atual âncora do "Jornal Hoje", seria o substituto. Porém, segundo fontes de Fábia, Bonner não aprovou a ideia, e fez com que a cúpula da empresa começasse a pensar em uma nova aposta.