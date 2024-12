William Bonner sofre acidente e deve ficar de fora do Jornal Nacional no fim do ano

O jornalista William Bonner, de 61 anos, sofreu um acidente enquanto se exercitava nas proximidades de sua casa no Rio de Janeiro e, por conta das lesões, deve ficar de fora do comando do Jornal Nacional no fim deste ano. De acordo com informações do F5, Bonner seria o responsável pelo plantão de Ano Novo da emissora, mas precisará ser substituído.

O âncora compartilhou uma foto no Instagram, na noite de sábado (21), em que aparece no hospital com os dois braços imobilizados. O braço direito está com uma tala no pulso e o esquerdo está apoiado por uma tipoia.

"Um tropeço a 400 metros de casa, depois de 8 km de exercício", escreveu na legenda. Posteriormente, o jornalista publicou um vídeo dando mais detalhes sobre o ocorrido.

"Eu resolvi dar uma volta na lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Considerando que quando eu saio de casa, uma volta inteira passa de 8 km o circuito. Exercício bom", contou. "Aí desses 8 km, eu corri 2 km, coisa que eu não fazia há muito tempo. Tava todo orgulhosão: 61 anos, correndo 2 km, é agora. Agora vou retomar a minha forma física. Aí eu tropecei. Eu tava pertinho do fim e tropecei", relatou.

Em seguida, Bonner disse que, ao cair, tentou esticar os braços para proteger o rosto, mas acabou quebrando um osso da mão direita. Já o braço esquerdo não sofreu fraturas, mas o impacto acabou causando danos ao membro.

"Foi isso que aconteceu e aí são 4 semanas para as coisas se estabilizarem. Tranquilo. Fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo e vida que segue", declarou.