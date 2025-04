Jovem galã de 'Vale tudo' tem ligação com Helena Ranaldi, Fernanda Torres e Lidia Brondi

O ator Pedro Waddington está estreando na TV como o personagem Tiago, no remake de “Vale Tudo”. Não teria mesmo como ele fugir do trabalho na cena artística, já que tem ligações com atrizes como Helena Ranaldi, Fernanda Torres e Lidia Brondi.

Pedro é filho de Helena Ranaldi, que trabalhou em novelas como “Laços de família” e “Mulheres apaixonadas”. Seu padrasto, casado há dez anos com a atriz, é o ator Daniel Alvim.

O pai de Pedro é o diretor de TV Ricardo Waddington, que é irmão do também diretor Andrucha Waddington, casado com Fernanda Torres. Ou seja, a atriz é tia do ator.

O jovem ainda tem como única irmã Isadora Frost. Ela é fruto do casamento de Ricardo com Lidia Brondi, que durou entre 1982 e 1988. A ex-atriz, que hoje trabalha como psicóloga, é mulher do ator Cássio Gabus Mendes.

Na primeira versão de "Vale tudo", aliás, Lidia viveu Solange, agora vivida por Alice Wegmann.