'Fantástico' deste domingo (22) traz reportagem especial sobre os avanços da polilaminina

O Fantástico deste domingo (22) traz uma reportagem especial sobre os tratamentos experimentais com pacientes que sofreram lesão medular e estão recuperando movimentos com a polilaminina.

A substância foi desenvolvida pela pesquisadora brasileira Tatiana Sampaio. Resultados promissores levaram a Anvisa a autorizar um estudo clínico do medicamento com um grupo de voluntários a partir de março.

A matéria esclarece em que casos a polilaminina é recomendada, os riscos e o que ainda falta para que a substância chegue ao mercado.

O dominical ainda traz uma matéria com a correspondente Cecília Malan, que foi até Paris para uma entrevista com Gisèle Pelicot, a mulher que transformou a própria dor em denúncia.

Ela ganhou repercussão internacional ao tornar público um dos casos mais chocantes de violência sexual e abuso conjugal da França. Agora, Gisele lança no Brasil o livro "Um hino à vida", em que relata sua trajetória de violência, sobrevivência e reconstrução.

Que horas começa o Fantástico hoje (22)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.